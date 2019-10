Štadion Domžal bo v torek nabito poln. Napolnili ga bodo mladinci.

Format mladinske lige prvakov je precej zapleten, saj je razdeljen v dva dela. V enem nastopajo podmladki ekip, ki igrajo tudi v "pravi" ligi prvakov, medtem ko so v drugem prvaki mladinskih lig svojih držav. V tega spadajo tudi mladinci Domžal, ki jih v torek ob 18. uri čaka pomembna povratna tekma 1. kroga lige prvakov proti Viitorulu.

Proti romunskemu predstavniku so se mladinci, ki jih s klopi vodi Darko Birjukov, na prvi tekmi razšli z remijem brez zadetkov, tako da imajo zdaj pred domačimi navijači lepo priložnost, da si zagotovijo napredovanje, s tem pa še vsaj dve evropski tekmi. Če bodo napredovali, jih v naslednjem krogu čaka zmagovalec obračuna med Portom in latvijsko Liepajo (Portugalci so na prvi tekmi zmagali s 4:2).

Darko Birjukov in njegovi varovanci si želijo še vsaj dveh evropskih tekem. Foto: NK Domžale

Mladinci Domžal, ki so trenutno šele na osmem mestu prvenstvene razpredelnice slovenske lige, a so odigrali kar štiri tekme manj od vodilne Mure, bodo igrali pred polnimi tribunami. Medtem ko je na tekmah članske ekipe Domžal, ki je sicer največje razočaranje prvega dela sezone Prve lige Telekom Slovenije, komaj kaj gledalcev, jih bo tokrat v Športnem parku ob Kamniški Bistrici več kot 2000. Razlog? V domžalskem klubu so na tekmo povabili lokalna društva, preostalim navijačem pa razdelili brezplačne vstopnice, ki so takoj pošle.

Da se v Domžalah obeta dober nogomet, pa razkriva tudi pogled na zasedbo, na katero lahko računa trener Birjukov. V njej igrajo namreč tudi Dario Kolobarić, Klemen Mihelak, Žiga Repas, Tamar Svetlin in Jošt Urbančič, ki so redno priključeni delu s člansko ekipo Domžal.