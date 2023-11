Številni ranjeni po spopadu navijačev in policije

Vsaj 15 nogometnih navijačev in 17 policistov je bilo ranjenih ob robu tekme nemške druge lige v Hamburgu med kluboma St. Pauli in Hannover 96, je sporočilo tamkajšnje policije povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Enega od poškodovanih navijačev so morali odpeljati v bolnišnico v tem severnonemškem mestu, en policist pa je utrpel več zlomov, še piše dpa. Število pridržanih oseb policija ni navedla.

Lokalna policija je dodala, da vzrok za izgrede na gostujoči tribuni v petek zvečer ni bil jasen. Kot so navedli v poročilu, so enega od navijačev hudo pretepli, ko je že ležal na tleh, pa so ga še brcnili. Po posredovanju policije so se začeli spopadi med navijači in policisti. Tekma je bila zaradi incidentov prekinjena za približno pet minut, a se je na koncu nadaljevala.

"Neprimerno in nesorazmerno ravnanje policije"

Navijaška organizacija hamburškega kluba St. Pauli je policijsko posredovanje označila za neprimerno in nesorazmerno. Policija trdi, da je posredovala, da bi preprečila stopnjevanje nasilja.

Po tekmi je policija še sporočila, da so domače navijače na ulicah napadli s steklenicami, kamni in pirotehničnimi sredstvi, in se je zato odzvala s solzivcem.