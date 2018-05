Srna po 15 letih zapušča Šahtjor in odhaja v Grčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji hrvaški nogometni reprezentant Darijo Srna po 15 letih zapušča ukrajinskega prvaka Šahtjor in se seli v Grčijo. Petintridesetletni Dalmatinec, sicer dolgoletni kapetan Šahtorja, je podpisal enoletno pogodbo s PAOK iz Soluna, ki mu ne bo treba plačati odškodnine, bočnemu nogometašu pa je za prestop ponudil 500 tisoč evrov.

Srna, nekdanji igralec Hajduka, ki je za Hrvaško nastopil na 134 tekmah, je zaradi dopinške afere trenutno suspendiran, kazen mu bo potekla 22. avgusta.

Za Šahtjor je odigral kar 536 tekem, največ v zgodovini kluba iz Donjecka, z njim je osvojil deset naslovov državnega prvaka in pokal Uefa.

Potem ko je v svoji karieri zavrnil številne ponudbe evropskih klubov (zanj sta se med drugimi zanimala Barcelona in Chelsea), so številni pričakovali, da bo v Ukrajini končal kariero in prevzel kakšno "pisarniško" funkcijo.