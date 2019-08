Srečko Katanec zapušča iraško klop

📰 BREAKING: Srečko Katanec will not be continuing his role as manager of #Iraq following the Lions' #9thWAFFMen Final defeat. pic.twitter.com/1PTBuIcyXn — Soccer Iraq (@SoccerIraq) August 15, 2019

Iraška nogometna zveza je prek twitterja sporočila, da se 13. iraški selektor v zadnjem desetletju poslavlja. Katančeva selekcija je v četrtek izgubila finale zahodno azijskega pokala proti Bahrainu z 0:1, slovenski strokovnjak in iraška zveza pa naj bi se nato odločila za predčasno prekinitev sodelovanja.

Katanec je iraško reprezentanco vodil na 18 tekmah, dosegli pa so devet zmag, pet neodločenih izidov in štiri poraze. V ozadju naj bi bile po zapisu Behrooza Dezhboda še druge stvari.

The Slovenian's agent Behrooz Dezhbod announced the news with this message on Instagram. 👇 pic.twitter.com/Rsx4IgKW8P — Soccer Iraq (@SoccerIraq) August 15, 2019

"Ko ste podpisali pogodbo z Iraško nogometno zvezo, ste dejali, da vas služba selektorja zanima zaradi talenta in potenciala igralcev. Vedeli smo, da je to težka naloga, nismo pa pričakovali, da bo nekaj skorumpiranih ljudi pripravljenih z napadi uničiti našo nacionalno ekipo. Česa takšnega takega v drugih državah ne vidimo, da skorumpirani posamezniki plačujejo skorumpiranim novinarjem, da uničujejo reprezentanco zaradi lastnih (poslovnih) interesov in ji privoščijo neuspeh," je na twitterju zapisal Katančev iraški agent. "Kakorkoli že, gospod Katanec, ponosen sem, da sem vas zastopal, daj ste pravi gospod in resen človek. Hvala vam za pošten trud," je zaključil.

#Iraq go into half-time of the #9thWAFFMen Final a goal behind Bahrain courtesy of this Issa Moosa strike. ⚽



🇮🇶🇧🇭 #IRQvBHR pic.twitter.com/0ChsoOGyoG — Soccer Iraq (@SoccerIraq) August 14, 2019

