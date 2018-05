Srbu, ki je šokiral in nasmejal svet, odvzeli prostost

Nogometni sodnik Srđan Obradović aretiran

V Srbiji še vedno močno odmeva bizarna 11-metrovka, ki jo je na srečanju med Spartakom in Radničkim povsem brez razloga v korist gostiteljev dosodil Srđan Obradović. Sodniku, ki je s svojo odločitvijo nasmejal svet, nogometašem iz Niša pa prizadejal ogromno škodo, so policisti odvzeli svobodo, saj ga sumijo, da je zlorabil službeni položaj in storil krivično delo.

Predzadnji krog srbskega prvenstva je zaznamovala fantomska 11-metrovka. Sodnik Srđan Obradović je na srečanju v Subotici dosodil dve, tista iz 78. minute pa je postala svetovna spletna uspešnica, saj na nogometnih igriščih na dvoboju take ravni, kot je srečanje najmočnejšega srbskega klubskega tekmovanja, že dolgo ni bilo zaslediti tako ponesrečene odločitve. O kazenskem udarcu ni bilo ne duha ne sluha, a je delivec pravice iz Jagodine vseeno pokazal na belo točko.

"Fantomska" 11-metrovka, ki jo je videl le sodnik Obradović:

Protesti gostov iz Niša niso zalegli. Ker pa to ni bila edina sporna odločitev na tekmi, na kateri je šla večina odločitev Obradovića v prid gostiteljem, so se zdramili tudi organi reda in pregona. Sodnik je na dvoboju, ki je neposredno odločal o boju za mesta, katera vodijo v Evropo, storil več napak v korist Spartaka. Še v prvem polčasu je izključil najboljšega strelca Radničkega Milana Pavkova.

V 41. minuti mu je prestrogo dosodil rumeni karton, po protestu napadalca gostov pa mu hitro pokazal še drugega. V drugem delu je dvakrat pokazal na belo točko. Spartak je po prvem kazenskem strelu povedel z 1:0, po drugem, ki še vedno dviga prah, pa je prednost znašala neulovljivih 2:0. S tem je Spartak na tretjem mestu ušel Radničkemu na tri točke razlike in je tik pred tem, da si zagotovi nastop v Evropi.

Moral bi soditi Mažić, a ...

Milorad Mažić bo 26. maja sodil finale lige prvakov. Foto: Reuters Obradović po dvoboju, ki so ga srbski mediji označili za nepotrebno sramoto, ni dolgo užival v svobodi. Organi notranjega ministrstva so ga aretirali, saj ga sumijo, da je zlorabil službeni položaj in namerno skrojil usodo na srečanju v prid Spartaka. Sodniku je odvzeta prostora za 48 ur, nato pa bo moral svoja dejanja pojasnjevati nadležnim organom na sodišču.

Zanimivo je, da bi moral srečanje v Subotici prvotno soditi Milorad Mažić, najboljši srbski sodnik in eden najboljših delivcev pravice na svetu, a se je srbska nogometna zveza odločila, vsaj tako je pojasnila sodniška komisija, da Mažiću omogoči počitek, ki mu bo prišel prav pred največjo častjo v karieri, ki ga čaka 26. maja v Kijevu, ko bo sodil finale lige prvakov med Realom in Liverpoolom.