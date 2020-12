Srbija išče novega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska nogometna zveza je prekinila sodelovanje z Ljubišo Tumbakovićem, potem ko slednjemu članske reprezentance ni uspelo pripeljati na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Srbija je izpadla po enajstmetrovkah po dodatnih bojih proti Škotski, so potrdili na zvezi.

Oseminšestdesetletni Tumbaković je Srbijo prevzel pred letom in pol, pred tem je kot selektor Črne gore zavrnil igranje tekme proti Kosovu, ki ga Srbija ne priznava kot samostojnega. Na 11 tekmah je Srbe popeljal do petih zmag, po trikrat pa je remiziral in izgubil.

Pri srbski zvezi so dodali, da bodo novega selektorja imenovali do konca leta. Prvi kandidat za novega selektorja naj bi bil po pisanju srbskih medijev Vladan Milojević, ki je trenutno trener Al-Alhija.

