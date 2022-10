Špansko tožilstvo umaknilo vse obtožbe proti Neymarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špansko tožilstvo je umaknilo obtožbe zaradi korupcije in goljufije proti nekdanjemu nogometnemu zvezdniku Barcelone Neymarju in drugim obtoženim. Sojenje poteka v Barceloni zaradi domnevnih nepravilnosti v zvezi s prestopom Brazilca leta 2013 iz Santosa v Barcelono

Kot navaja AFP, je tožilstvo z dramatično potezo napovedalo "umik obtožb zoper vse obtožene in za vse očitke", s katerimi so se soočili.

Špansko tožilstvo je zahtevalo dveletno zaporno kazen za Neymarja, ključnega člana brazilske reprezentance, ki se bo prihodnji mesec kot favoritinja odpravila na svetovno prvenstvo v Katarju, in plačilo desetih milijonov evrov denarne kazni.

Zdaj 30-letni Neymar je dejal, da se ne spomni, ali je sodeloval pri pogajanjih, ki so leta 2011 pripeljala do dogovora, sklenjenega z Barcelono, o njegovem prestopu dve leti pozneje iz brazilskega kluba Santos v Barcelono.

Umik obtožb je vrhunec dolgoletne pravne sage o Neymarjevem odmevnem prestopu v Evropo. Neymar se je nato leta 2017 pridružil francoskemu PSG v rekordnem prestopu, vrednem 222 milijonov evrov.

Neymar je bil eden od devetih obtožencev na sojenju zaradi obtožb, povezanih s korupcijo, med njimi so bili njegovi starši in njihovo podjetje N and N, ki upravlja njegove posle.

Med obtoženimi so bili tudi dva nekdanja predsednika Barce, Sandro Rosell in Josep Maria Bartomeu, ter nekdanji šef Santosa, Odilio Rodrigues Filho.

Kaj so trdili v Barceloni?

V Barceloni so ves čas trdili, da je prestop stal 57,1 milijona evrov, vendar so tožilci menili, da je stal najmanj 83 milijonov evrov. Klub je podjetju N and N, ki je v lasti družine Neymar, plačal 40 milijonov evrov, Santosu pa 17,1 milijona evrov, od tega naj bi 6,8 milijona prejelo športno-investicijsko podjetje DIS v lasti brazilske verige supermarketov Sonda, da bi prikrili pravo vrednost posla.

Iz podjetja DIS so sicer vložili lastno tožbo, v kateri obtožujejo preostala družbenika v poslu tajnega dogovarjanja, s čimer naj bi ga oropali dejanskega deleža.