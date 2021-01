Pri Janu Oblaku spektakularno stopili sneg #video

Danes bosta odigrani dve prestavljeni tekmi španskega prvenstva. Atletico Madrid in Sevilla bosta poskrbela za derbi. Zelenica na stadionu Wanda Metropolitano je po sobotnem snežnem metežu, ki je presenetil špansko glavno mesto, pripravljena na spektakel. Prireditelji so snežno podlago odstranili s pomočjo moderne tehnologije, Jan Oblak in druščina pa se bosta pomerila z drugo najuspešnejšo obrambo la lige.

Dvoboj med Atleticom in Sevillo bi moral biti odigran že na začetku prvenstva, a je vodstvo tekmovanja zaradi daljše evropske sezone obema dovolilo daljši počitek. Tako bosta kluba, ki sta se jeseni v ligi prvakov uvrstila med 16 najboljših, obveznosti za uvodni krog opravila šele danes. Po stresni soboti, ki je špansko prestolnico zavila v belo in ohromila javni promet, zaradi česar so odpovedali prvenstveno tekmo med Atleticom in Athleticom, se je Simeonejeva četa v ponedeljek vrnila k starim navadam.

Kako so v Madridu z igrišča odstranili sneg:

💪Tras unos días de intenso trabajo, el césped del Wanda @Metropolitano estará en perfecto estado para la disputa del #AtletiSevillaFC 😊



🔆 11 lámparas

♨️ Circuito de calefacción bajo el césped a 30ºC

👷 Más de 30 operarios trabajando en la retirada de la nieve



🔴⚪#AúpaAtleti pic.twitter.com/fQgRcQgN2O — Atlético de Madrid (@Atleti) January 11, 2021

Oskrbniki stadiona Wanda Metropolitano so s pomočjo vrhunske tehnologije - z 11 močnimi lučmi so zasneženo travnato površino ogreli na 30 stopinj Celzija - stopili sneg, tako da izvedba današnje tekme ni več vprašljiva. Jan Oblak in soigralci so lahko v ponedeljek že trenirali na stadionu, zaradi poznega začetka današnje tekme pa se je trener Diego Simeone odločil, da bodo njegovi varovanci opravili še en trening v poznih dopoldanskih urah.

To bo prvi nastop Atletica po bolečem izpadu v pokalu proti tretjeligašu Cornelli. Na tej tekmi je strateg Simeone odpočil številne najboljše igralce, tudi Oblaka, po dvoboju pa namignil, da bi lahko do prihodnje sezone sledile spremembe na trenerskem položaju.

Diego Simeone z Atleticom lovi peto zaporedno zmago v prvenstvu. Foto: Reuters

Atletico bo lovil peto zaporedno ligaško zmago. Danes ima priložnost, da poveča prednost na vodilnem položaju, kjer ima s tremi tekmami manj točko več od Reala, štiri pa od Barcelone.

Danes bosta zaostalo tekmo španskega prvenstva odigrali še Granada in Osasuna. To je dvoboj 4. kroga.

Od srede bo v Španiji v ospredju superpokal, na katerem se bodo za lovoriko potegovali Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad in Athletic Bilbao. Atletico bo naslednjo tekmo v prvenstvu odigral 21. januarja, ko bo gostoval pri Eibarju.

Špansko prvenstvo, prestavljeni tekmi: Torek, 12. januar:

19.00 Granada - Osasuna

21.30 Atletico Madrid - Sevilla