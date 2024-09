Real skoraj zapravil veliko prednost, Barca ostaja stoodstotna

Nogometaši Barcelone so tudi po sedmem krogu španskega prvenstva stoodstotni. Tokrat so gostili Getafe in ga ugnali z 1:0. Branilec naslova Real Madrid je doma ugnal Alaves s 3:2. Atletico Madrid, ki v tej sezoni še ni izgubil v la ligi, bo v četrtek z Janom Oblakom gostoval v Vigu.

Sedmi krog španskega prvenstva se je začel že prejšnji teden. Mallorca in Athletic Bilbao, oba bosta v začetku 2015 nastopila na španskem superpokalnem turnirju v Savdski Arabiji, sta že vpisala zmagi. Preostale čakajo izzivi sedmega kroga med tednom.

Po napovedih španske Marce naj bi zlato žogo letos prejel brazilski napadalec Reala Vinicius Jr. Proti Alavesu se je izkazal s podajo za zadetek že v prvi minuti. Foto: Reuters

Madridski Real je na domači zelenici vknjižil zmago proti Alavesu (3:2). Po poročanju španskega športnega dnevnika Marca, ki pozorno spremlja dogajanje pri belih baletnikih, naj bi letos največje priznanje v nogometu, zlato žogo, prejel napadalec Vinicius Jr. Njegov trener Carlo Ancelotti je danes vodil Real že 300. v karieri, jubilejno srečanje pa je začinil z zmago.

Beli baletniki so prek Lucasa Vazqueza povedli že v prvi minuti, nato je Kylian Mbappe do konca prvega dela podvojil prednost in dosegel svoj peti zadetek v la ligi, kmalu na začetku drugega polčasa pa je Brazilec Rodrygo s tretjim zadetkom v tej sezoni povišal na 3:0.

Kylian Mbappe se je vpisal med strelce na srečanju proti Alavesu. S petimi goli si na lestvici najboljših strelcev deli drugo mesto. Foto: Reuters

Realu se je nasmihala visoka zmaga, a so gostje iz Baskije z zadetkoma v 85. in 86. minuti poskrbeli za napet zaključek. Real je branil tesno prednost (3:2) in jo vendarle ubranil, tako da se je s tekmo več približal vodilni Barceloni na točko zaostanka.

Barcelona je proti Getafeju povedla v 19. minuti, ko je zadel Robert Lewandowski. Zanj je bil to sedmi gol sezone in je na vrhu lestvice strelcev. Hkrati je bil to prvi Poljakov gol proti Getafeju, tako da je zadetek dosegel proti 19 ekipam od 22, proti katerim je igral v elitni španski ligi. Doslej mu mreže ni uspelo zatresti le proti Las Palmasu, Realu Madridu Almerii.

Oblak prejel le tri zadetke

Atletico Madrid z Janom Oblakom bo v četrtek gostoval v Galiciji pri Celti. Po šestih krogih so v španskem prvenstvu neporaženi le še trije klubi. Vodilna Barcelona, prvak Real Madrid in Oblakov Atletico, ki pa je zbral tri zmage in tri remije, tako da za Katalonci zaostaja šest točk.

Jan Oblak je v tej sezoni v la ligi prejel le tri zadetke. Foto: Guliverimage

Je pa Oblak znova resen kandidat za priznanje Zamora, bil bi že njegov šesti, s čimer bi poskrbel za rekord, saj je v petih nastopih v tej sezoni prejel le tri zadetke. Tako redko je moral v tej sezoni po žogo v mrežo le še Belgijec Thibaut Courtois pri Realu.

Špansko prvenstvo, 7. krog:

Torek, 17. september:

Četrtek, 19. september:

Torek, 24. september:

Sreda, 25. september:

Četrtek, 26. september:

Lestvica: