Oblakov Atletico navdušuje v Španiji, Benzema izvajal kar tri 11-m

Vodilni Real Madrid je v 30. krogu španskega prvenstva gostoval v Vigu pri Celti in prišel do zelo pomembnih treh točk v boju za naslov. Beli baletniki so zmagali z 2:1, oba zadetka pa je z bele točke dosegel prvi strelec tekmovanja Karim Benzema. Francoz je na dvoboju izvedel kar tri najstrožje kazni, enkrat pa je vratar Celte prebral njegovo namero. Atletico je s pomočjo Jana Oblaka doma premagal Alaves s 4:1, nanizal že šesto prvenstveno zmago zapored in na lestvici poskočil na tretje mesto.