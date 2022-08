Real Madrid odhaja v Barcelono, a ne na Camp Nou

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji bo najbolj zanimivo v nedeljo, ko bo branilec naslova Real Madrid s Karimom Benzemajem in trenerjem Carlom Ancelottijem, dobitnikom zadnjih priznanj za igralca in trenerja sezone v evropskih pokalih v sezoni 2021/22, gostoval v Barceloni, a ne pri največjem rivalu, ampak Espanyolu. Barcelona bo isti dan gostila Valladolid, Atletico Madrid pa bo z Janom Oblakom v ponedeljek gostoval na Mestalli pri Valencii. Danes bosta odigrani uvodni tekmi 4. kroga v Gironi in Sevilli.