Veličastna vrnitev zvezdnika Reala po desetih mesecih #video

Marco Asensio se je vrnil na igrišče po 10 mesecih in zablestel že po prvem dotiku žoge po vstopu v igro. Foto: Reuters

Nogometaši madridskega Reala so v zadnji tekmi 29. kroga španskega prvenstva v četrtek na krilih dvakratnega strelca Karima Benzemaja in presrečnega povratnika Marca Asensia premagali Valencio (3:0) in se vodilni Barceloni, ki je v torek ugnala Leganes (2:0), približali na dve točki zaostanka. Madridski Atletico je po visoki zmagi nad Osasuno (5:0) poskočil na četrto mesto, Jan Oblak pa je popravil rekord španskega prvenstva, saj je 100. tekmo brez prejetega zadetka dočakal v 182. nastopu v la ligi. Tako hitro ni stotice uspelo osvojiti še nobenemu vratarju.