Danes se z dvobojem Elche – Osasuna začenja 24. krog la lige, v Španiji pa še vedno najbolj odmeva nepričakovano visoka pokalna zmaga Atletica, ki je v prvem polfinalnem srečanju razbil Barcelono s 4:0, vse zadetke pa dosegel že v prvem polčasu! Katalonce lahko v dodatno slabo voljo spravi Real Madrid, saj se lahko z uspešnim sobotnim nastopom proti Real Sociedadu zavihti na vrh lestvice najmanj do ponedeljka, ko čaka Barcelono gostovanje pri sosedi Gironi. Atletico bo najverjetneje z Janom Oblakom na vratih v nedeljo gostoval pri Rayo Vallecanu.

V uvodnem dejanju 24. kroga la lige se bosta danes udarila Elche in Osasuna, osrednja tema dogajanja v španskem nogometu pa ostaja visoka pokalna zmaga Atletica nad Barcelono. Po zgodnjem avtogolu Erica Garcie so šle stvari za Katalonce na Metropolitanu le še navzdol, do konca prvega polčasa, v katerem je Atletico zabijal kot v transu, Jan Oblak pa je lahko večkrat navdušeno zaploskal soigralcem, so si pridelali zaostanek kar štirih zadetkov (0:4). Tako jih lahko v finale pokala, kjer branijo lovoriko, popelje le še čudežno visoka zmaga na Camp Nouu z vsaj petimi zadetki.

Barceloni se kaj takega ni zgodilo že šest let

Hansi Flick še upa na preobrat v pokalu. Foto: Reuters ''Nismo igrali dobro v prvem polčasu. Stali smo preveč stran od igralcev Atletica, nismo izvajali pritiska, kot bi ga morali. Prvi polčas je bil za nas velika učna ura. Včasih je dobro, da jo prejmeš ob pravem času,'' se je ob vseh kritikah, ki jih doživlja po debaklu v Madridu, tolažil trener Barcelone Hansi Flick. Prepričan je, da bodo njegovi varovanci v nadaljevanju sezone zaigrali bistveno bolje. "Če bomo v vsakem polčasu na povratni tekmi boljši z 2:0, bi bili na pravi poti. To bo naš cilj," se ne predaja in še verjame v preobrat.

Barcelona je nazadnje prejela štiri gol v prvem polčasu avgusta 2020 proti Bayernu, ko je v četrtfinalu lige prvakov izgubila s sramotnim rezultatom 2:8. Garcia se je vpisal v zgodovino kot prvi nogometaš Barcelone od sezone 2004/05, ki je dosegel avtogol, hrkati pa na tekmi prejel še rdeči karton.

Simeone: Naši navijači potrebujejo takšne tekme

Atletico je v četrtek nadigral Barcelono, v nedeljo pa ga čaka gostovanje pri Rayo Vallecanu. Foto: Reuters Atletico je na dobri poti, da osvoji prvo lovoriko po letu 2021. Jan Oblak je znova sedel na klopi, med vratnicama pa je stal Juan Musso. Trener Diego Simeone je po izjemni zmagi nad Barcelono pohvalil vzdušje na Metropolitanu, izpostavil pa štiri napadalce, ki so odlično izkoriščali prazen prostor. To so bili njegov sin Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Antoine Griezmann in Ademola Lookman. "To tekmo si bomo zapomnili ne glede na to, kar se bo zgodilo na povratni tekmi. Takšne predstave ne moreš pozabiti. Naši navijači potrebujejo tako velike tekme v polfinalu," je dejal argentinski strateg, ki ga v nedeljo čaka gostovanje pri mestnem tekmecu Rayo Vallecanu. Na tej tekmi naj bi znova branil Oblak.

Atletico za vodilno Barcelono zaostaja 13 točk, že v soboto pa bi lahko na vrhu prišlo do spremembe. Real Madrid, ki je v naletu, za Katalonci zaostaja le točko, tako da lahko z zmago nad Real Sociedadom vsaj do ponedeljka zavzame vodilni položaj. Ranjeno Flickovo četo čaka v ponedeljek neugodno gostovanje pri sosedih v Gironi, ki potrebujejo točke v boju za obstanek.

Špansko prvenstvo, 24. krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Lestvica: