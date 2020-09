Konec počitka za Real Madrid, ta konec tedna brez Jana Oblaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji se nadaljuje prvenstvo s tekmami 2. kroga, ki pa ne bo popoln, saj Barcelona, Sevilla in Atletico Jana Oblaka še vedno počivajo. Bo pa za razliko od uvodnega kroga prvič v tej sezoni na delu Real Madrid, ki brani naslov. V nedeljo bo gostoval v San Sebastianu. Oblakov Atletico bo sezono začel šele 27. septembra.

Branilci naslova bodo v novo sezono vstopili v San Sebastianu, kjer ga čaka gostovanje pri Real Sociedadu. To bo prva uradna tekma izbrancev Zinedina Zidana v novi sezoni, ki so pred kratkim odigrali pripravljalno tekmo z Getafejem in ga premagali s 6:0. Kar štiri zadetke je prispeval Francoz Karim Benzema.

Jan Oblak, edini slovenski udeleženec la lige, se bo z Atleticom po počitku, ki mu ga je vodstvo tekmovanja dovolilo zaradi podaljšanje evropske sezone 2019/20, prvič predstavil 27. septembra. Takrat se bodo rdeče-beli v 3. krogu pomerili z Granado.