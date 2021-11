Neverjetno, kakšen šok za Barcelono!

Nogometaši Celte in Barcelone so v soboto poskrbeli za razburljivo predstavo v Vigu. Katalonci, katere bo v ponedeljek prevzel Xavi Hernandez, so blesteli v prvem polčasu in ga dobili kar s 3:0, v drugem delu pa so gostitelji vrnili udarec in z drugim zadetkom Iaga Aspasa v zadnjih sekundah srečanja izenačili na 3:3! Real Madrid bo danes gostil Rayo Vallecano. Jan Oblak bo z Atletico v nedeljo gostoval pri Valencii, vroče pa bo tudi na mestnem derbiju v Sevilli.

Barcelona je na zadnji tekmi pod vodstvom začasnega trenerja Sergija Barjuana zaigrala kot prerojena. V prvem polčasu je na gostovanju v Vigu nadigrala Celto, dobila prvi del s 3:0, v polno pa so zadeli Ansu Fati, Sergio Busquets in Memphis Depay. Ko se je zdelo, da je zmagovalec srečanja že odločen, in bodo Katalonci v reprezentančni premor, v katerem bodo spoznavali delo novega trenerja Xavija Hernandeza, vstopili s prepotrebno zmago, pa je sledil neverjeten preobrat.

Nizozemec Memphis Depay je v prvem polčasu povišal prednost Barcelone na 3:0. Kdo bi si takrat mislil, da Katalonci ne bodo dobili tekme v Vigu ... Foto: Reuters

Črne slutnje za tabor gostov je nakazala že poškodba Fatija. Mladi zvezdnik si je poškodoval stegensko mišico in moral predčasno z igrišča. Podobna usoda je malce pozneje doletela tudi branilca Erica Garcio, Celta pa se je v napadu prebudila in začela dosegati zadetke. V 75. minuti je znižala na 2:3, nato iskala pot do izenačenja, a je obramba Barcelona zadržala vse napade. Vse do šeste minute sodnikovega podaljška, ko je z roba kazenskega prostora z natančnim strelom v levi spodnji kot vrat Marc-Andreja ter Stegna izenačil Iago Aspas. 34-letni napadalec Celte, strelec dveh zadetkov proti Barceloni, je tako poskrbel za veliki preobrat in nov šok za zadolženega katalonskega velikana, ki je ostal brez zmage v Galiciji.

Poškodbi Ansuja Fatija in Erica Garcie predstavljata nove težave za Barcelono:

LATEST NEWS | Ansu Fati has a left hamstring injury. Further tests pending to determine the scope of the injury.



Eric Garcia has right calf discomfort. Further tests pending to determine the cause of the discomfort. pic.twitter.com/fiX7aEfp5v — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Real Madrid bi lahko večnemu tekmecu, če bo danes v mestnem obračunu upravičil vlogo favorita proti Rayu Vallecanu, ušel že na 10 točk prednosti.

Nedelja nato ponuja srečanje Valencie in Oblakovega Atletica, kjer bodo Madridčani zagotovo želeli popraviti vtis po bolečem evropskem porazu pri Liverpoolu, s katerim so si močno otežili možnosti za napredovanje v nadaljevanje tekmovanja. Vodilni Real Sociedad odhaja k Osasuni, krog pa bosta na mestnem derbiju sklenila Betis in Sevilla.

Špansko prvenstvo, 13. krog: Petek, 5. november:

Athletic Bilbao : Cadiz 0:1 (0:1)

Sanchez 6. Sobota, 6. november:

Espanyol : Granada 2:0 (2:0)

Pedrosa 30., de Tomas 42.



Celta Vigo : Barcelona 3:3 (0:3)

Aspas 52., 90.+6, Nolito 74.; Fati 5., Busquets 18., Depay 34.



18.30 Alaves - Levante

21.00 Real Madrid - Rayo Vallecano Nedelja, 7. november:

14.00 Villarreal - Getafe

16.15 Valencia - Atletico Madrid (Jan Oblak)

18.30 Mallorca - Elche

18.30 Osasuna - Real Sociedad

21.00 Betis - Sevilla