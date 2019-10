Messi je spet čaral in Barcelono poslal na vrh, Atletico izgubil dve točki

Najboljši španski nogometni klubi so dejavni tudi med tednom. Atletico Madrid z Janom Oblakom v kapetanski vlogi je izgubil dve točki na gostovanju pri Alavesu, kjer je remiziral. Barcelona je predvsem po zaslugi odlične predstave Lionela Messija, ki je prispeval dva gola in dve asistenci, s 5:1 odpihnila Valladolid in skočila na vrh lestvice. Katalonci so prejšnji konec tedna mirovali, saj je el clasico z madridskim Realom prestavljen na zadnji mesec v letu 2019. Beli baletniki bodo v sredo zvečer gostili Leganes.