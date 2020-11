Atletico poglobil krizo Barcelone, ki je izgubila še stebra obrambe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V derbiju 10. kroga španskega prvenstva je madridski Atletico na domačem terenu z 1:0 premagal veliko Barcelono in se na vrhu lestvice izenačil z vodilnim Realom Sociedadom (20). Vratar Madridčanov Jan Oblak je šestič v osmih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno, Atletico pa je še naprej edina ekipa v la ligi brez poraza. Poleg Barcelone ne bo zadovoljen Real, ki je le remiziral z Villarrealom (1:1). Vodilni Real Sociedad bo v nedeljo gostoval pri Cadizu.

Prvi polčas derbija v Madridu ni ponudil veliko drame in ko smo že mislili, da se bo prvi polčas končal brez zadetkov, je po veliki napaki vratarja Barcelone Marca-Andrea ter Stegna, ki je stekel skoraj do polovice igrišča in zgrešil žogo, v polno zadel Yannick Carrasco.

Zadetek Atletica:

ter stegen trying his best Neuer impression pic.twitter.com/9GZxxKiFUv — Karim (@Futball_Karim) November 21, 2020

Katalonci, ki v prvem polčasu niso veliko poizkušali (le en strel v okvir vrat), so nekaj več pokazali v drugem delu obračuna španski prestolnici, a slovenski čuvaj mreže v vratih Atletica Jan Oblak se ni dal in vse do konca ohranil svojo mrežo nedotaknjeno (štiri obrambe).

Ne samo, da je Atletico Barceloni prilepil še tretji ligaški poraz v sezoni, so Katalonci izgubili še stebra obrambe Gerarda Piqueja, ki se je vsaj sodeč po počasnem posnetku huje poškodoval koleno. Več o poškodbi bo morda znano že v dopoldanskih nedeljskih urah.

Pique je zelenico zapustil v 62. minuti:

I think Pique did his ACL pic.twitter.com/vauvAupFIs — ً (@VaIverdeSZN) November 21, 2020

Real le remiziral, Zidane ni bil dobre volje

Prvak Real, ki je v zadnjih štirih tekmah doživel dva poraza, je pri Villarrealu prišel le do točke (1:1) in znova razočaral navijače. "Ne skrbite zame. Sam bom delal svoj posel, vi dajte svojega. Seveda je remi za nas veliko razočaranje. Zaslužili smo si več," je novinarjem zabrusil trener Reala Zinedine Zidane, ki je pod vse večjim pritiskom.

Špansko prvenstvo, 10. krog:

Petek:

Osasuna : Huesca 1:1 (0:1)

Garcia 68.; Ramirez 5.



Sobota:

Levante : Elche 1:1 (1:0)

Merelo 12.; Tete 64.



Villarreal : Real Madrid 1:1 (0:1)

Moreno 76./11-m; Mariano 2.



Sevilla : Celta 4:2 (2:2)

Kounde 5., En Nesyri 45.+3, Escudero 85., El Haddadi 87.; Aspas 10., Nolito 36.



Atletico Madrid : Barcelona 1:0 (1:0)

Carrasco 45+3



Nedelja:

Eibar – Getafe

Cadiz – Real Sociedad

Granada – Valladolid

Alaves – Valencia



Ponedeljek:

Athletic Bilbao - Betis