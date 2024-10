Oblakovi so se po preobratu izognili spodrsljaju

Po reprezentančnem premoru se boj za ligaško krono nadaljuje tudi v španskem prvenstvu. Slovenski vratar Jan Oblak je z Atleticom Madridom gostil moštvo z dna lestvice Leganes, ga po zaostanku z 0:1 premagal s 3:1 in v la ligi ostal neporažen. Atletico je po desetih tekmah pri 20 točkah, vodilna Barcelona jih ima 24, a jo zvečer čaka še domača tekma s Sevillo. Real Madrid je v soboto z 2:1 strl Celta Vigo in je drugi. Na uvodni nedeljski tekmi je Mallorca ugnala Rayo Vallecano.

Špansko prvenstvo, 10. krog:

Nedelja, 20. oktober:

Tretjeuvrščeni Atletico Madrid z Janom Oblakom bo nove točke lovil danes popoldne, ko bo gostil Leganes. Ta je po devetih krogih le pri osmih točkah in se drži tik nad mesti, ki vodijo v izpad iz lige. Atleti se sicer lahko trenutno pohvalijo z najboljšo obrambo lige, saj so na devetih tekmah prejeli le pet golov.

Flick bo danes in v sredo računal na Inakija Peno

Poljaki nestrpno čakajo na debi Wojciecha Szczesnyja v dresu Barcelone, a bodo morali nanj, kot kaže, še malo počakati. Na sobotni novinarski konferenci je trener Kataloncev Hansi Flick dal vedeti, da bo danes proti Sevilli med vratnicama stal Inaki Pena.

Wojciech Szczesny naj bi prihodnji tekmi Barcelone – nedeljsko proti Sevilli in sredino proti Bayernu –spremljal na klopi za rezervne igralce. Foto: Guliverimage Prav tako je namignil, da Poljaka ne gre pričakovati v vratih na sredini tekmi lige prvakov, ko bodo gostili Bayern München.

"Zelo smo zadovoljni z Inakijem Peno in zdaj ni razlogov za menjavo niti v La Ligi niti v ligi prvakov. Szczesnyju gre dobro na treningih. Veseli smo, da je tukaj in pripravljen za igro," je na novinarski konferenci dejal Flick.

Bo 34-letnika, ki je na sobotnem treningu potreboval nekaj malega zdravniške pomoči, v igro poslal prihodnji teden, ko se obeta derbi z madridskim Realom?

Real Madrid je slavil z 2:1. Foto: Reuters

Real Madrid s tesno zmago pri Celti

Real Madrid je zmagal še sedmič v sezoni. Beli balet je povedel v 20. minuti, ko je v polno z natančnim strelom meril Kylian Mbappe, a so gostitelji na začetku drugega polčasa izenačili, potem ko je zadel Williot Swedberg. Odločilni gol je padel v 66. minuti, ko je za končnih 2:1 in deveto zaporedno zmago na medsebojnih obračunih gol dosegel Vinicius Junior. Celta je nato vse do konca, a brez uspeha, pritiskala proti vratom Reala in ostala brez točk.

Špansko prvenstvo, 10. krog:

Petek, 18. oktober:

Sobota, 19. oktober:

Nedelja, 20. oktober:

Ponedeljek, 21. oktober:

Lestvica: