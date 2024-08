Začenja se! Liverpool namignil, da Jan Oblak ostaja v Madridu?

Danes gre zares. Začenja se nova sezona španskega prvenstva, v katerem bo prvi favorit za osvojitev naslova Real Madrid. Beli baletniki branijo naslov, po prihodu Kyliana Mbappeja pa so svojo moč že nakazali z osvojitvijo evropskega superpokala. La liga se bo začela z današnjima tekmama v Bilbau in Sevilli, madridski Atletico, ki je bil v poletnem prestopnem roku zelo dejaven, pa bo prvič zaigral v ponedeljek v Villarrealu. Nastop Jana Oblaka, ki je prvi trening s soigralci opravil šele v sredo, je pod vprašajem, a v taboru Atletica upajo, da bo Škofjeločan do ponedeljka že povsem nared.