Španski trener si želi še enkrat osvojiti ligo prvakov

Devetinpetdesetletni nogometni strokovnjak je ligo prvakov osvojil leta 2005 z Liverpoolom, ki je letos pod taktirko Nemca Jürgena Kloppa še vedno v igri za šesto osvojitev najprestižnejšega nogometnega klubskega tekmovanja v Evropi v zgodovini kluba. Benitez je z Valencio osvojil še dva naslova španskih državnih prvakov in evropsko ligo.

"Rad tekmujem in želim tekmovati za naslove. Najboljša trofeja je liga prvakov, zato bi v naslednjih enajstih letih rad imel priložnost, da osvojim ligo prvakov," je dejal Benitez.

Benitez, ki je v preteklosti treniral tudi Real Madrid, Inter Milan in Chelsea, se je Newcastlu pridružil marca 2016, a mu ni uspelo preprečiti izpad kluba v angleško drugo ligo. Že naslednjo sezono se je Newcastlu uspelo vrniti med prvokategornike in v sezoni 2017/18 so zasedli deseto mesto, kar je njihova najvišja uvrstitev po sezoni 2011/12. Letos štiri kroge pred koncem zaseda 15. mesto.

"Včeraj sem govoril s prijateljem - 11 let. Enajst let kot trener bo šlo. Poglejte Roya Hodgsona, ki je še vedno trener," je na vprašanje, kdaj se misli upokojiti dejal Benitez, poroča spletni portal BBC. Hodgson je pri 71. letih glavni trener Crystal Palace. Tudi legendarni Škot Alex Ferguson se je upokojil v svojih sedemdesetih letih.

