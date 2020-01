Izjemni Jan Oblak zasenčil Lea Messija #video

Čeprav je Barcelona veljala za velikega favorita, je na koncu ostala brez uvrstitve v veliki finale. Atletico je povedel prek Kokeja, le nekaj minut kasneje pa so Katalonci po zadetkih Lea Messija in Antoineja Griezmanna prešli v vodstvo z 2:1. Madridčani so kljub zaostanku grizli do konca in bili nagrajeni deset minut pred iztekom tekme, ko je z bele točke izenačil Alvaro Morata, srečanje pa je pet minut kasneje odločil Angel Correa. Po koncu srečanja so za najboljšega igralca srečanja izbrali ravno slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki je sicer prejel dva zadetka, zbral tudi sedem obramb.

Real brez težav v finale

Real je v sredinem prvem polfinalu proti Valencii slavil s 3:1. Povedel je v 15. minuti, ko je z izjemnim golom navdušil Nemec Toni Kroos, ki je zabil iz kota. Na odmor so baletniki odšli s prednostjo 2:0, v 39. minuti je namreč vodstvo podvojil Isco.

V drugem polčasu je zmago Madridčanov v 65. minuti potrdil hrvaški virtuoz Luka Modrić, častni zadetek za netopirje pa je prispeval Daniel Parejo tik pred koncem tekme z bele točke.

Prvič turnirski format

Prvič v zgodovini se za lovoriko nista potegovali le dve ekipi (ponavadi državni prvak in pokalni zmagovalec), ampak so se zanjo bojevali kar štirje klubi. Španska nogometna zveza (RFEF) je sprejela mikavno ponudbo iz Savdske Arabije, ki jim je za triletno izvedbo superpokalnega turnirja – igra se v mestu Džida – obljubila 120 milijonov evrov.