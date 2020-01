Milijoni privabili španske velikane v Savdsko Arabijo, Oblak proti Messiju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štirje najboljši španski klubi, ki bodo letos nastopili tudi v osmini finala lige prvakov, se v Savdski Arabiji, kjer jim gostitelji zagotavljajo bogat zaslužek, merijo za superpokalni naslov. Zvečer se bosta udarila Real Madrid in Valencia, v četrtek pa se bosta pomerila Atletico Jana Oblaka in Barcelona. Španski superpokal prvič poteka v tem formatu, saj bo konec tedna odigran še finale.

Prvič v zgodovini se ne bosta za lovoriko potegovali le dve ekipi (ponavadi državni prvak in pokalni zmagovalec), ampak bodo nastopili kar štirje klubi. Španska nogometna zveza (RFEF) je sprejela mikavno ponudbo iz Savdske Arabije, ki jim je za triletno izvedbo – igralo se bo v mestu Džida – obljubila 120 milijonov evrov. Superpokalni naslov brani Barcelona, ki je lani v Maroku ugnala Sevillo, prireditelje pa je v slabo voljo spravil podatek, da so navijači štirih španskih klubov dan pred začetkom tekmovanja kupili le 1.200 vstopnic.

Zinedine Zidane bo danes skušal popeljati Real Madrid v finale španskega superpokala. Foto: Reuters

Real Madrid bo zvečer na stadionu Kralja Abdulaha v Džidi pogrešal Karima Benzemaja, Garetha Bala, Marca Asensia in Edena Hazarda, Barcelona bo brez Marc-Andreja Ter Stegena (poškodba kolena), tako da bo med vratnicama Kataloncev stal Neto, Ousmaneja Dembeleja in Arthurja, Atletico bo pogrešal Diega Costo, Valencia pa Rodriga in Goncala Guevesa.

Edini slovenski udeleženec zaključnega turnirja bo vratar Jan Oblak, ki je v torek dopolnil 27 let, v Savdski Arabiji pa se bo potegoval za četrto lovoriko v dresu Atletica.