Španski nogometaš oglobljen zaradi pretepa z žensko

Incident se je zgodil junija na karnevalu v turističnem letovišču Maspalomas in Silva je priznal, da je zgrabil žensko, zaradi česar je padla na tla ter utrpela več manjših poškodb.

Silva je bil vpleten "v pretep med različnimi ljudmi", izhaja iz sodbe, ki jo je pridobila agencija AFP. Nogometaševo dejanje je povzročilo, da je žrtev utrpela "post-travmatske bolečine v materničnem vratu, podplutbe na levem komolcu in ureznine na obeh kolenih in nogah".

Zaradi incidenta so obsodili še dve osebi, ena od njih je brat Silve. Silva, ki je 10 let igral za Manchester City, preden se je leta 2020 pridružil Real Sociedadu, je nekdanji španski reprezentant, ki je skupaj s Španijo osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2010 in naslova evropskega prvaka leta 2008 in 2012.

