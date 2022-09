Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska nogometna zveza (RFEF) je zavrnila obtožbe, da je predsednik zveze Luis Rubiales zasebno zabavo z mladimi ženskami označil za delovni sestanek. Te in druge obtožbe o korupciji je 30. maja pred državnim tožilstvom sprožil njegov stric, sicer nekdanji vodja njegovega kabineta, Juan Rubiales, poroča španski časopis El Mundo.

V začetku leta 2020 naj bi predsednik RFEF Luis Rubiales delovno sejo zveze organiziral v hiši na Costa Tropical v Andaluziji v južni Španiji. Pravzaprav je šlo za zasebno zabavo, na katero je bilo povabljenih "osem do deset mladih žensk", je zapisal časnik El Mundo, ki se sklicuje na zapisnike izjav, ki jih je Juan Rubiales dal sodstvu aprila.

Nogometna zveza RFEF je sicer zavrnila trditve Juana Rubialesa, ki ga je avgusta 2020 kot uslužbenca RFEF odpustil njegov stric Luis Rubiales.

"Pri RFEF globoko obžalujemo in kategorično zanikamo izjave, ki jih je dal nekdanji vodja kabineta predsednika RFEF državnemu tožilstvu aprila," se glasi izjava, objavljena na spletni strani RFEF. Gre za laži zagrenjenega bivšega zaposlenega, so še zapisali.

Nihče ni opazil neprimernega vedenja

Ob tem so pojasnili, da so vsi udeleženci srečanja v Salobreni sami plačali svojo nastanitev in nihče ni opazil "neprimernega vedenja".

Trenutno je Juan Rubiales v sodnem postopku, potem ko je zvezo ovadil zaradi nadlegovanja na delovnem mestu in mobinga, medtem ko ga je zvezni organ obtožil nezakonitega pridobivanja informacij in razkrivanja skrivnosti.