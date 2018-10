Španci pihajo na dušo Janu Oblaku

Čeprav se sezona za Jana Oblaka ni začela najbolj prepričljivo, saj je v uvodnih štirih krogih španskega prvenstva prejel štiri zadetke, kar je slabše povprečje od prejšnjih sezon, je 25-letni Slovenec v nadaljevanju dokazal, zakaj ga na Pirenejskem polotoku že dalj časa ponosno predstavljajo svetu kot enega najboljših vratarjev. V naslednjih štirih krogih je ohranil mrežo nedotaknjeno.

Priznanje je osvojil že trikrat zapored

Škofjeločan je z Atleticom osvojil letos že dve evropski lovoriki. Foto: Guliver/Getty Images V osmih krogih je tako zaklenil vrata že na petih tekmah, v točkovanju za prejemnika nagrade zamora pa prevzel vodilni položaj in si zagotovil prednost pred zasledovalci. V tej sezoni je prejel le štiri zadetke, najbližji tekmec, Španec Jordi Masip (Valladolid), jih je že šest … Tako se je Oblak tudi med reprezentančnim premorom, kjer spremlja dvoboje slovenske izbrane vrste v Madridu, znašel v središču zanimanja španske nogometne javnosti.

V zadnjih treh sezonah ga v Španiji ni junaka, ki bi vratarju Atletica s številko 13 preprečil osvojitev priznanje zamora. Prestižno nagrado, ki jo španski športni dnevnik Marca podeljuje vratarju prvoligaškega kluba z najmanjšim številom prejetih zadetkov v sezoni, v kateri mora odigrati vsaj 28 tekem, na katerih je branil vsaj 60 minut, je prejel že trikrat zapored.

Nekdanji vratar Olimpije in Benfice pa se ne želi ustaviti pri tem podvigu. Marca opozarja, da se Oblaku, če bi nadaljeval v tem ritmu, nasmiha že četrta zaporedna nagrada zamora. S tem bi izenačil rekordni dosežek nekdanjega vratarja Barcelone Victorja Valdesa, ki je bil najboljši v točkovanju za priznanje zamora od sezone 2008/09 pa do 2011/12. Kar štirikrat zapored. Postavil je mejnik, ob katerem je marsikdo pomislil, tudi zaradi zahtevne konkurence in izjemnih strelcev v španskem prvenstvu, strahu in trepetu za vratarje, kako ga bo v prihodnost zelo težko ponoviti.

"Nova sezona, isti zid"

Oblak se je drzno in samozavestno spoprijel z izzivom. Za zdaj mu je več kot kos. Z odliko je osvojil tri zaporedna priznanja zamora, v tej sezoni pa znova predstavlja trden zid rdeče-bele obrambe.

Je tako prepričljiv in težko premagljiv, da mu je odkrito pohvalo namenilo tudi vodstvo tekmovanja španskega prvenstva. Na Twitterju se je pojavil video prikaz najbolj atraktivnih Oblakovih posredovanj v tej sezoni, pod njim pa pomenljiv zapis ''Nova sezona, isti ZID'' (Nueva temporada, Mismo MURO).

Nueva temporada. Mismo MURO.



👊 JAN OBLAK 👊 pic.twitter.com/qhOeSKqzpj — LaLiga (@LaLiga) October 15, 2018

Atleticu gre po nekoliko medlem začetku sezone odlično. V prvenstvu je na visokem tretjem mestu, za vodilno Sevillo zaostaja le točko. Po reprezentančnem premoru se bo najprej pomeril z Villarrealom, pri katerem bo gostoval v soboto, 20. oktobra, štiri dni pozneje pa sledi gostovanje v ligi prvakov pri Borussii Dortmund. Na tej tekmi bo v ospredju obračun med morda najbolj vročim strelcem v tej sezoni, Špancem Pacom Alcacerjem in pa ''slovenskim zidom'' Oblakom, ki z Atleticom v Evropi uspešno preskakuje ovire, saj je v dveh nastopih zbral šest točk.

Jan Oblak je nazadnje branil za slovensko reprezentanco lansko jesen proti Škotski (2:2). Takrat je bil selektor še Srečko Katanec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Oblak je letos z Atleticom osvojil že dve evropski lovoriki (liga Europa in superpokal), po koncu sezone španskega prvenstva je prejel že tretje zaporedno priznanje zamora, pestro obdobje osvajanja takšnih in drugačnih lovorik pa bi se lahko prevesilo tudi v prihodnje leto.

V leto, ko bi se lahko Oblak vrnil med slovenski vratnici in končno branil za reprezentanco. Vsaj tako je omenil predsedniku Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenku Mijatoviću, ko mu je na sestanku v Madridu zaupal željo, da želi Sloveniji pomagati do preboja na veliko tekmovanje. Na Euro 2020.