Na SP 2026 se obeta spektakularen večer, ki bo dal tri udeležence osmine finala. Petkratni svetovni prvaki Brazilci se bodo ob 19. uri v Houstonu pomerili z neugodnimi Japonci, ob 22.30 bo sledil obračun med štirikratnimi svetovnimi prvaki Nemci in Paragvajem, ob 3. uri zjutraj po slovenskem času pa se bosta spopadla še Nizozemska in Maroko.

SP 2026, šestnajstina finala:

29. junij, ponedeljek:

Kdo se bo pridružil Kanadi v osmini finala? Današnji tekmovalni dan se začenja v Teksasu. Ob 19. uri se bosta za dragoceno vstopnico udarili Brazilija in Japonska. Na zadnjem SP v Katarju ju je zbližala podobna boleča izkušnja, saj sta druga za drugo po izvajanju 11-metrovk izpadli proti Hrvaški. Na tem SP sta obe še neporaženi. Za Carla Ancelottija bo to največji izpit, odkar je selektor Brazilije. Na zadnjih šestih tekmah je petkrat zmagal, navijači so lahko z izjemo večjega dela predstave proti Maroku vse bolj navdušeni, v napadu pa izstopata Vinicius Junior (štirje goli in podaja) ter Šeškov soigralec pri Unitedu Matheus Cunha (trije goli). Danes bi lahko več minut dobil tudi zvezdniški povratnik Neymar.

Brazilija je na SP 2026 remizirala z Marokom, nato pa s 3:0 ugnala Haiti in Škotsko. Japonska je remizirala z Nizozemsko in Švedsko, s 4:0 pa nadigrala Tunizijo. Zvezdnik Reala Vinicius je prispeval štiri zadetke in asistenco. Foto: Reuters

Pri Japoncih sta najboljša strelca na tem prvenstvu Ayase Ueda in Daichi Kamada. V polno sta zadela po dvakrat. Japonska bo skušala izenačiti najboljši dosežek na SP. Štirikrat se je uvrstila v osmino finala (2002, 2010, 2018 in 2022), dlje pa ni šlo. Modri samuraji tako še čakajo na krstno zmago v izločilnem delu svetovnega prvenstva. Če bi jo dočakali danes, bi Brazilci na zadnjih tekmovanjih še enkrat razočarali strastne navijače.

Selecao sicer, tako pravijo tudi stavne hiše, v dvoboj vstopa kot favorit. Z Japonsko se je pomeril na 14 tekmah, vknjižil kar 11 zmag, le enkrat pa izgubil. Težava je v tem, da se je to zgodilo prav na zadnji medsebojni tekmi, na prijateljskem obračunu oktobra 2025 (2:3), ko je zmago Japonski zagotovil Ueda. Zaradi poškodbe stegenske mišice Brazilcem ne bo mogel pomagati Raphinha, pri Japoncih pa bo zaradi poškodbe kolena odsoten Takefusa Kubo.

Brazilski navijači na osvojitev svetovnega naslova čakajo že 24 let. Foto: Reuters

Za koga bo navijal Zico? Legendarni brazilski nogometaš Zico je pustil velik pečat na Japonskem. Foto: Reuters Japonci so zgodovinsko zelo navezani na brazilski nogomet. Nekdanji brazilski zvezdnik Arthur Antunes Coimbra oziroma krajše in bolj prepoznavno Zico je v prejšnjem stoletju nastopal na Daljnem vzhodu, večal zanimanje in skrbel za napredek japonskega prvenstva, pozneje je bil tudi uspešen japonski selektor. Danes 73-letni Brazilec je na SP 2006 v Nemčiji z japonskimi varovanci izpadel po skupinskem delu. Na odločilnem nastopu je z 1:4 klonil prav pred svojo Brazilijo.

Bo Nagelsmann upošteval kritike legend?

Ob 22.30 se bosta spopadla Nemčija in Paragvaj. To bo velika tekma za elf, ki izločilnega dvoboja ni odigral že vse od leta 2014. Takrat so Nemci postali svetovni prvaki v Braziliji, nato pa dvakrat neslavno izpadli že po skupinskem delu (2018 in 2022). Nemški selektor Julian Nagelsmann bo skušal dvigniti načeto samozavest ekipe, ki je na zadnji tekmi nepričakovano izgubila proti Ekvadorju (1:2). Legendarna nemška asa Philipp Lahm in Lothar Matthäus sta prepričana, da bi moral zvezdnik Bayerna Joshua Kimmich prevzeti vlogo zadnjega zveznega igralca, ki jo na tem prvenstvu manj prepričljivo opravlja njegov klubski soigralec Aleksandar Pavlović.

Miguel Almiron je bil izključen na srečanju s Turčijo. Kazen je odslužil na srečanju z Avstralijo. Foto: Reuters

Nemci so pred 24 leti na SP 2002 v osmini finala ugnali Paragvaj z 1:0. Južnoameričani so si takrat vstopnico za dvoboj priigrali z zmago nad Slovenijo (3:1). V enajsterico Paragvaja se vrača zvezdniški krilni napadalec Miguel Almiron, ki je na tem SP postal prva žrtev novega pravila, ko si je v komunikaciji s tekmecem z roko prikrival usta, zaradi dveh rumenih kartonov pa bo manjkal Diego Gomez.

Tulipani želijo izboljšati svetovni rekord

Spektakularni tekmovalni dan na SP 2026 bosta sklenila Nizozemska in Maroko. Tulipani so trikratni neuspešni finalisti svetovnega prvenstva, na največjem tekmovanju na svetu pa po rednem delu oziroma podaljšku niso izgubili že 15 tekem zapored. Vse od finala SP 2010 proti Španiji (0:1), ko jih je le nekaj minut delilo od izvajanja 11-metrovk. Tako so Nizozemci postavili svetovni rekord, ki ga želijo v noči na torek še izboljšati.

Nizozemci so ob zadnjem nastopu napolnili mrežo Švedov. Foto: Reuters

Po drugi strani je Maroko, prva afriška ekipa, ki se je na SP uvrstila med štiri najboljše (četrti je bil na SP 2022), v zadnjih letih nepremagljiv. V različnih tekmovanjih je nanizal kar 32 tekem brez poraza. Na tem SP je navdušil tudi proti Braziliji (1:1), v napadu pa izstopa Ismael Saibari. Zadel je na vseh treh tekmah skupinskega dela in postal prvi Afričan, ki mu je to uspelo na svetovnem prvenstvu.

Najboljši strelci:



6 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 19. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

29. junij, ponedeljek: