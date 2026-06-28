Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
20.00

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Manuel Ugarte urugvajska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Nedelja, 28. 6. 2026, 20.00

44 minut

Manuel Ugarte

Na mundialu se je Urugvajec težje poškodoval

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
SP 2026 Manuel Ugarte | Manuel Ugarte se je poškodoval na tekmi s Španijo. | Foto Reuters

Manuel Ugarte se je poškodoval na tekmi s Španijo.

Foto: Reuters

Manchester United je potrdil, da se je njegov član urugvajske reprezentance Manuel Ugarte težje poškodoval na tekmi svetovnega prvenstva proti Španiji. Nastradale so kolenske vezi, zdravniki pa bodo v naslednjih dneh odločili, ali bo moral na operacijo.

Urugvaj, Marcelo Bielsa
Sportal Urugvajci udarili po reprezentanci in Bielsi: Uničil je urugvajsko identiteto

Petindvajsetletni igralec sredine igrišča Manuel Ugarte, soigralec Benjamina Šeška v Manchestru, se bo v primeru operaciji na zelenice vrnil šele 2027, poročajo angleški mediji.

Ugarte se je Manchester preselil leta 2024 iz PSG, na 69 tekmah je dosegel dva zadetka, pod vodstvom trenerja Michaela Carricka pa od aprila ni stopil na igrišče.

Urugvaj je že končal z nastopi na svetovnem prvenstvu. Po dveh remijih z Savdsko Arabijo in Zelenortskimi otoki ter poraz proti Španiji je zasedel zadnje mesto med tretjeuvrščenimi reprezentancami.

Italija : Urugvaj
Sportal Eden bolj nenavadnih trenutkov na SP: predstavnike Fife označil za "fašiste"
Manuel Ugarte urugvajska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.