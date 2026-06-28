Na mundialu se je Urugvajec težje poškodoval

Manchester United je potrdil, da se je njegov član urugvajske reprezentance Manuel Ugarte težje poškodoval na tekmi svetovnega prvenstva proti Španiji. Nastradale so kolenske vezi, zdravniki pa bodo v naslednjih dneh odločili, ali bo moral na operacijo.

Petindvajsetletni igralec sredine igrišča Manuel Ugarte, soigralec Benjamina Šeška v Manchestru, se bo v primeru operaciji na zelenice vrnil šele 2027, poročajo angleški mediji.

Ugarte se je Manchester preselil leta 2024 iz PSG, na 69 tekmah je dosegel dva zadetka, pod vodstvom trenerja Michaela Carricka pa od aprila ni stopil na igrišče.

Urugvaj je že končal z nastopi na svetovnem prvenstvu. Po dveh remijih z Savdsko Arabijo in Zelenortskimi otoki ter poraz proti Španiji je zasedel zadnje mesto med tretjeuvrščenimi reprezentancami.