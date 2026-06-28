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Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
28. 6. 2026,
14.15

Osveženo pred

13 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Bosna in Hercegovina Abigail Velez

Nedelja, 28. 6. 2026, 14.15

13 minut

Nepremišljene besede in opravičilo

Abigail Velez se je opravičila za nepremišljene besede #video

Avtor:
R. Sp.

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Bosna in Hercegovina, SP 2026 | Bosna in Hercegovina se bo v 16 finala pomerila proti ZDA. Jih je ameriška novinarka še bolj podžgala? | Foto Reuters

Bosna in Hercegovina se bo v 16 finala pomerila proti ZDA. Jih je ameriška novinarka še bolj podžgala?

Foto: Reuters

"Šla sem predaleč," se je pokesala ameriška novinarka Abigail Velez, ki dela na televiziji ABC. Ta je namreč uporabila precej nesrečne besede o Bosni in Hercegovini ter njeni nogometni reprezentanci.

Abigail Velez je v vklopu za omenjeno televizijo izjavila, da Bosne in Hercegovine ne pozna oziroma da je niti ne bi znala pokazati na zemljevidu. Ob tem je še povedala, da niti ne želi vedeti ničesar o bosanski reprezentanci, saj je ameriška nogometna reprezentanca boljša kot kadar koli.

Abigail Velez | Foto: Facebook Foto: Facebook Jih je s temi besedami še bolj podžgala?

Njene besede seveda niso ostale neopažene. Pravzaprav se je nanjo vsul plaz kritik, tako da ji ni preostalo drugega, kot da se opraviči za svoje besede. Vprašanje pa je, ali ji bodo Bosanci oprostili.

"V želji, da bi malce popestrila spremljanje svetovnega prvenstva, sem šla predaleč in v televizijskem prenosu izrekla nepremišljen komentar, ki je bil neobčutljiv in neprimeren. Iskreno se opravičujem prebivalcem Bosne in bosanski nogometni reprezentanci. Svetovno prvenstvo bi moralo povezovati skupnosti po vsem svetu, moj komentar pa ni odražal tega. Vsem reprezentancam želim veliko sreče na njihovi nadaljnji poti na svetovnem prvenstvu," je na družbenih omrežjih zapisala Abigail Velez.

Jih je še bolj podžgala?

Mnogi so prepričani, da je ameriška novinarka s svojimi nepremišljenimi besedami bosanske nogometaše še bolj podžgala in se bodo v šestnajstini finala še bolj zoperstavili Američanom.

Bosna in Hercegovina | Foto: Reuters Bosna in Hercegovina Foto: Reuters

Kdaj je tekma med ZDA in Bosno in Hercegovino?

Bosanska reprezentanca si je drugič v zgodovini zagotovila mesto na svetovnem prvenstvu. Letos pa so dosegli zgodovinski uspeh, potem ko so se prebili v šestnajstino finala. Tekma med ZDA in Bosno in Hercegovino je na sporedu v noči na četrtek ob 2. uri zjutraj.

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