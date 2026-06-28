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Avtor:
B. B.

Nedelja,
28. 6. 2026,
12.51

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Iran

Nedelja, 28. 6. 2026, 12.51

4 minute

Osmoljenci

Že so bili v osmini finala, nato pa je sledil eden najbolj krutih razpletov SP #video

Avtor:
B. B.

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Shoja Khalilzadeh | Veliko razočaranje iranskega nogometaša po remiju. | Foto Guliverimage

Veliko razočaranje iranskega nogometaša po remiju.

Foto: Guliverimage

Skupinski del svetovnega prvenstva se je končal. Nekatere reprezentance so se veselile velikega uspeha, nekatere pa so nesrečno izpadle. Ena največjih osmoljenk pa je zagotovo reprezentanca Irana, ki se je že dvakrat veselila napredovanja, nato pa je prišel preobrat. Kaj se je dogajalo?

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Iranska reprezentanca odhaja razočarana domov. | Foto: Guliverimage Iranska reprezentanca odhaja razočarana domov. Foto: Guliverimage

Iranski nogometaši so za las zgrešili napredovanje in bodo verjetno potrebovali še kar nekaj časa, da bodo preboleli nesrečen razplet. Reprezentanca, ki je na prvenstvo prišla v senci političnih dogodkov in polemik, je pustila dober vtis, saj v skupinskem delu ni izgubila niti ene tekme, a usoda je hotela, da se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje.

Odnesla jih je gol razlika

Iran je igral neodločeno z Novo Zelandijo (2:2), Belgijo (0:0) in prav tako tudi z Egiptom (1:1). To je bilo na koncu dovolj za tretje mesto v skupini s tremi točkami, a še vedno premalo za napredovanje, potem ko je Iran med tretjeuvrščenimi reprezentancami zasedel deveto mesto, v izločilne boje pa se je prebilo le najboljših osem. Odnesla jih je razlika enega gola. Senegal, ki je kot zadnja tretjeuvrščena reprezentanca napredoval v osmino finala, je sicer dvakrat izgubil, a si je z visoko zmago s 5:0 proti Iraku priigral gol razliko +2. Iran je po treh neodločenih izidih ostal pri ničli.

Bili so usodni milimetri

Ni čudno, da mnogi Iran štejejo za najbolj osmoljeno reprezentanco. Prvi šok so doživeli na zadnji tekmi proti Egiptu. V 93. minuti je Shoja Khalilzadeh zatresel mrežo in sprožil evforijo med igralci in navijači, a veselje ni dolgo trajalo. Po posredovanju sistema VAR so sodniki zadetek razveljavili zaradi minimalnega prepovedanega položaja, tekma pa se je končala z izidom 1:1.

Po golu Alžirije je zavladala evforija, ki pa je trajala le tri minute.

V treh minutah od nepopisnega veselja do popolnega obupa

A s tem njihova usoda še ni bila dokončno zapečatena. Odvisni so bili od tekme med Avstrijo in Alžirijo. Za napredovanje bi morala ena izmed reprezentanc zmagati, izenačenje pa je pomenilo, da bi napredovali tako Avstrija kot Alžirija. Pri izidu 2:2 je v sodnikovem podaljšku (93. minuta) z golom Riyada Mahreza povedla Alžirija s 3:2, s tem pa je Iran napredoval v šestnajstino finala. V iranski reprezentanci sta znova zavladala evforija in slavje, a spet prekmalu. Tri minute pozneje, v 96. minuti tekme, je Avstrija zadela gol za 3:3, ko je v polno meril Saša Kalajdžić. To je bil tudi končni izid tekme in s tem se je razblinilo še zadnje upanje Irancev.

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