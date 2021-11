Southgate ostaja zvest Angliji do leta 2024

Angleški trener Gareth Southgate je podaljšal pogodbo z angleško nogometno zvezo (FA) za vodenje tamkajšnje izbrane vrste, poroča britanski BBC. Nova pogodba ga veže do konca decembra 2024, so v izjavi za javnost zapisali pri FA. Prejšnja bi mu potekla po svetovnem prvenstvu v Katarju prihodnje leto.

"Še vedno je izjemen privilegij, da lahko vodim to moštvo. Pred sabo imamo številne izzive in priložnosti," je po podpisu novega sodelovanja dejal 51-letni nekdanji angleški reprezentant.

To poletje je Gareth Southgate svoje varovance na evropskem prvenstvu vodil do finala, v katerem je po streljanju enajstmetrovk slavila Italija. Vseeno je bil to najboljši mednarodni nogometni dosežek za Angleže v zadnjih 55 letih, ko so doslej edinkrat osvojili naslov svetovnih prvakov.

Southgate je na zadnjem SP 2018 v Rusiji z Anglijo osvojil četrto mesto. Kako se bo izkazal prihodnje leto v Katarju? Foto: Getty Images

Southgate je Anglijo prevzel kot "dežurni gasilec" septembra 2016, ko je FA odpustila Sama Alladrycea. Dva meseca kasneje je uradno postal selektor Anglije in jo dve leti kasneje popeljal do četrtega mesta na SP v Rusiji.

Angleži so dobili 44 od 68 tekem pod njegovim vodstvom, v novembrskem ciklu pa so potrdili nastop na SP v Katarju, ki bo prihodnje leto med 21. novembrom in 18. decembrom.