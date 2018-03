Pred tekmo leta mu ni do šale: Mourinho Nizozemcu vrnil z obrestmi

Pred torkovimi tekmami lige prvakov

Čeprav so pretekli teden v Angliji govorili le o tekmi med Manchester Unitedom in Liverpoolom (2:1), je trener rdečih vragov Jose Mourinho ves čas poudarjal, da je to zanj le še ena tekma in da bosta tekmi, ki sledita, zanj veliko pomembnejši. To je potrdil tudi na zadnji novinarski konferenci pred povratno tekmo osmine finala proti Sevilli. "Tekmi proti Sevilli in Brightonu (četrtfinale pokala FA, op. p.) bosta odločali o tem, kdo napreduje in kdo se poslovi. Tukaj ni popravnega izpita, zato sta tekmi pomembnejši od tiste z Liverpoolom," pravi Portugalec.

Na prvi tekmi v Andaluziji nismo videli zadetkov, zato je težko reči, kdo je v prednosti. Na prvi pogled domači, saj bodo igrali na kultnem Old Traffordu, a vsak zadetek gostov bi lahko zadevo hitro obrnil v špansko korist. "Težko bo. Sevilla je ekipa, ki je zabijala proti Liverpoolu in na dveh tekmah z njim ni izgubila. To dokazuje moč Andaluzijcev," se Jose Mourinho zaveda višine ovire, ki jo bo težko premostiti.

Rdeči vragi so na Pizjuanu močno trpeli in po koncu trepljali vratarja Davida de Geo, ki je zbral kar osem obramb, ena izmed njih je bila z drugega planeta. Sevilla še zdaj ne more verjeti, da strel Luisa Muriela ni končal za hrbtom španske hobotnice.

Španci so konec tedna doma izgubili proti Valencii (0:2), a skoraj zagotovo so bili z mislimi že v gledališču sanj, kjer imajo izjemno priložnost, da se po 60 letih spet uvrstijo v četrtfinale lige prvakov.

Obramba Davida de Gee:

Rio Ferdinand’s reaction to David de Gea’s save vs Sevilla 😂#MUFC pic.twitter.com/9LbZLusJ6u — Manchester United (@MUFCScoop) February 22, 2018

Kdo je trenutno najboljši nogometni vratar na svetu? David de Gea (Manchester United) 22,76% +

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) 6,90% +

Jan Oblak (Atletico Madrid) 70,34% +

Montella: Izkoristiti vse, kar se nam ponudi

"Dati bo treba vse od sebe. Pokazati vse, kar znamo, in upati tudi na nekaj sreče. Treba bo izkoristiti vsako priložnost," ni filozofiral niti trener Seville Vincenzo Montella, ki bo v Manchestru tekmo zagotovo začel bolj zaprto kot tisto prvo.

Mourinho hitro odgovoril Nizozemcu

Mojster svojega poklica: kdor je v tej sezoni verbalno napadel Portugalca, je dobil porcijo z obrestmi. Foto: Reuters

Kot je že običaj, je Mourinho po zmagi nad Liverpoolom (2:1), ki je United utrdila na drugem mestu, poslušal kritike o svoji taktiki.

Ne samo to, Frank de Boer, nekdanji trener Crystal Palacea, je celo dejal, da Mourinho ni primeren za vodenje angleškega bisera in junaka derbija Marcusa Rashforda. Portugalec ni bil tiho, kot ni bil v tej sezoni, ko so ga izzvali Antonio Conte, Gary Neville in še kdo. Vsi so potegnili kratko, prav tako Nizozemec.

"Prebral sem izjavo najslabšega trenerja v zgodovini premier lige – Franka de Boerja. Sedem tekem, sedem porazov, nič golov. Dejal je, da nisem primeren trener, ker je meni najpomembnejša zmaga. Če bi Frank treniral Marcusa, bi se fant naučil, kako se izgubi vsako tekmo," je odgovoril Nizozemcu.

Alguien pregunta a #Mourinho...¿Que tiene para decir respecto al triunfo del #BristolCity....?

Shh Shh Shh...😂😂😂😂🐼🐼🐼 pic.twitter.com/OlqyJm5qSY — Paty Roa P (@PatyRoaP0806) December 21, 2017

Vračata se Martial in Ibrahimović, Pogba bije bitko s časom

Mourinho je še potrdil, da se v kader vrača Anthony Martial in po dolgem času tudi Zlatan Ibrahimović, kar le dokazuje, da prekaljeni Portugalec ničesar noče prepustiti naključju. Nekaj težav povzroča le poškodba Paula Pogbaja, ki je moral zaradi smole izpustiti že veliki derbi z Liverpoolom.

"Če bi petkov trening končali minuto prej, bi bilo s Paulom vse v redu, zdaj pa je vprašljiv. V ponedeljek je treniral, ko so mediji odšli, a ne vem, ali bo nared, bomo videli," je priznal Mourinho.

Man Utd training this morning. No Pogba, Jones, Blind, Rojo or Herrera. But Ibrahimovic and Martial both train #MUFC @MirrorFootball pic.twitter.com/kRTmYYRQ2s — Man Utd Updates (@utds_updates) March 12, 2018

Manchester United - Sevilla /0:0/ Tekma se bo na Old Traffordu v Manchestru začela ob 20.45; sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska) Verjetni postavi: Man Utd: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; McTominay, Matić; Mata, Sánchez, Rashford; Lukaku Manjka: Herrera, Rojo, Jones, BlindVprašljiv: Pogba Sevilla: Rico; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Sarabia, Banega, Correa; Muriel Manjkata: Navas , Corchia



//izid prve tekme

Italijani ali Ukrajinci?

Vroče bo tudi v Rimu. O tem ni nobenega dvoma. Roma je na prvi tekmi po odličnem prvem polčasu v drugem popustila in dovolila, da so domači v Rim prinesli zadetek prednosti (2:1).

"Če želimo napredovati, ne bo dovolj le en dober polčas. Na prvi tekmi smo naredili nekaj napak, ki si jih doma ne bomo smeli dovoliti. Neuspeh ne pride v poštev," je odločen trener sinov volkulje Eusebio di Francesco, ki z izkupičkom na prvi tekmi ne more biti zadovoljen. A Olimpico je le Olimpico in na pomoč 12. igralca, navijačev, računa tudi Eusebio.

Kdo bo koga: Paulo Fonseca vs. Eusebio Di Francesco. Foto: Reuters

Svoj izračun ima tudi ukrajinska zasedba, ki je Romo v osmini finala že izločila pred sedmimi leti.

"V Rimu bomo trpeli, o tem ni dvoma. Roma je v skupinskem delu dokazala, da je odlična. Če v skupini z Atleticom in Chelseajem zasedeš prvo mesto, ni šala. Že od samega začetka pričakujem, da nas bodo napadli z vsemi sredstvi, mi pa moramo naval ublažiti in se močno postaviti na igrišču. Zaupam svojim fantom. So izjemno pripravljeni – tako fizično kot psihično," pa pred večerno tekmo razmišlja Paulo Fonseca.