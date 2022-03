Šokantni prizori so jim odprli oči, mehiška kluba s pobudo za mir na tribunah

Zaradi navijaških izgredov na nogometni tekmi med ekipama Queretaro in Atlas, sta velika tekmeca Club America in Chivas Guadalajara svoje navijače pozvala, naj na njuno medsebojno tekmo v znak nasprotovanja nasilju, pridejo oblečeni v belo barvo.

Zaradi navijaških izgredov na nogometni tekmi med ekipama Queretaro in Atlas, sta velika tekmeca Club America in Chivas Guadalajara svoje navijače pozvala, naj na njuno medsebojno tekmo v znak nasprotovanja nasilju, pridejo oblečeni v belo barvo. Foto: Guliverimage

Potem ko je v prejšnjih dneh dogajanje na mehiških nogometnih stadionih zaznamovalo predvsem navijaško nasilje, sta se dva vodilna kluba odločila za poskus mirovne misije. Velika tekmeca Club America in Chivas Guadalajara sta svoje navijače pozvala, naj na tekmo pridejo oblečeni v belo namesto v klubskih barvah.

Zveza ostro kaznovala kluba z izgredniki

Posledice navijaških spopadov na tekmi Queretara in Atlasa, po katerih je bilo poškodovanih več kot 20 gledalcev, deset pa so jih aretirali, so najprej občutili v obeh klubih. Tamkajšnja zveza je oba ostro kaznovala in poleg denarnih kazni izrekla še prepoved ogleda tekem za navijače za daljše obdobje, pa tudi omejila vstop navijaškim skupinam.

Navijači Atlasa so se s svečami poklonili ranjenim v navijaških izgredih. Foto: Guliverimage

Zaradi tega so se zdaj, kot poroča dpa, pri dveh največjih klubih v državi, ki sta sicer tudi velika tekmeca na in ob igrišču, odločili za poskus mirovne poteze.

Navijači naj bodo oblečeni v belo

Konec tedna se bosta Club America in Chivas Guadalajara pomerila tako v moški kot ženski konkurenci, ena tekma bo v Guadalajari, druga v Ciudad de Mexicu. V obeh klubih so pozvali navijače, naj se tokrat odpovedo navijaškim rekvizitom in oblačilom v klubskih barvah, na stadion pa naj pridejo v belem, s čimer naj bi sporočali, da so proti nasilju na tribunah.