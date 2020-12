Šok nedeljskega jutra: zaradi poskusa umora aretirali zvezdnika nizozemskega nogometa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemski mediji danes poročajo o tem, da je tamkajšnja policija v nedeljo aretirala nogometnega zvezdnika Quincyja Promesa. Napadalec Ajaxa iz Amsterdama, ki je pred tremi leti v majici moskovskega Spartaka gostoval v Mariboru, se je v priporu znašel, ker je na pikniku z nožem napadel in huje poškodoval enega od sorodnikov.

Quincy Promes je z nožem hudo poškodoval enega od sorodnikov, zato mu grozi zaporna kazen. Foto: Getty Images

Incident se je zgodil že julija letos, nizozemska policija pa vsaj za zdaj ni pojasnila, zakaj je na vrata Quincyja Promesa potrkala šele danes, a naj bi žrtev incidenta, ki se je zgodil med piknikom na domu nogometnega zvezdnika, napad prijavila šele nekaj mesecev po napadu.

"Za incident smo izvedeli šele pred mesecem dni, naša preiskava pa je privedla do današnje aretacije," je vse, kar so sporočili s tamkajšnje policije in dodali, da 28-letnemu napadalcu, ki je trenutno v priporu, grozi sojenje za poskus umora.

Kdo natanko je bil žrtev nogometaša, za zdaj ni jasno, a naj bi ob napadu, do katerega je prišlo po prepiru, utrpel hujše poškodbe. Da se incident ni končal tragično, pa naj bi s posredovanjem poskrbeli šele preostali obiskovalci piknika.

Pri Ajaxu se glede novice, ki je danes šokirala Nizozemce, saj gre za enega njihovih najboljših nogometašev, še niso oglasili. Prav tako se za zdaj ni javil Promes, ki je še včeraj zvečer zaigral za Ajax in zabil enega od štirih golov Amsterdamčanov pri zmagi nad ekipo PEC Zwolle v nizozemskem prvenstvu.

V dvoboju z Blažem Vrhovcem na eni od dveh tekem proti Mariboru v ligi prvakov v sezoni 2017/18. Obe sta se končali z remijem 1:1. Foto: Reuters

Promes je produkt nogometne šole Ajaxa, ki pa je v članske vrste amsterdamskega nogometnega velikana prišel šele lani, potem ko je Ajax zanj Sevilli odštel 15 milijonov evrov. Pred tem je igral še za Go Ahead Eagles, Twente in štiri leta za moskovski Spartak, s katerim je v sezoni 2017/18 v ligi prvakov gostoval tudi v Mariboru.

Za Ajax je v tej sezoni odigral 17 tekem v vseh tekmovanjih, pet tudi v ligi prvakov, in zabil pet golov. V dresu nizozemske reprezentance je v 40 nastopih dosegel sedem zadetkov. V za Nizozemce uspešnih kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo je odigral šest od osmih tekem, dvakrat pa se je vpisal med strelce.

