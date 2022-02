Slovenski reprezentant na Hrvaškem opozoril nase #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 24. krogu hrvaškega prvenstva je z dvema goloma Rijeki do 24. zmage v sezoni pomagal slovenski reprezentant Haris Vučkić. Rijeka je s 4:2 ugnala Šibenik.

Danes je nase v hrvaški ligi opozoril Haris Vučkić, ki z dvema goloma postal junak zmage Rečanov, ki so na domači zelenici s 4:2 premagali Šibenik. Vučkić je v 34. minuti z glavo zadel za 2:0, v 66. pa je s strelom, ki se je odbil od obrambe Šibenika, povišal rezultat na 4:0. Šibenik je nato sicer dvakrat zadel, a zmaga domačih ni bila ogrožena. Vučkić je igral do 73. minute, le minuto kasneje pa je na igrišče stopil tudi njegov soigralec in reprezentančni kolega Adam Gnezda Čerin.

Zadetka Vučkića:

Rijeka je po 24 odigranih tekmah s 46 točkami na četrtem mestu 1. hrvaške lige, za vodilnim Dinamom pa z odigrano tekmo več zaostaja za štiri točke. Vučkić se je v tej sezoni štirikrat vpisal med strelce.

