Lewandowski že pri 28 golih, kar šest golov zabil Dortmund

Tretjeuvrščeni v prvi nemški bundesligi Bayer si je v 23. krogu privoščil poraz proti Mainzu (0:1). Ob polčasu je izguba treh točk grozila tudi vodilnemu Bayernu, a so Münchenčani v drugem polčasu odločno krenili proti golu Fürtha in zmagali s 4:1. Drugouvrščeni na lestvici Dortmund je Mönchengladbach nadigral s 6:0.

Bayern München je doma gostil Greuther Fürth. V prejšnjem krogu bundeslige so izgubili proti Bochumu, sredi tedna pa v ligi prvakov s Salzburgom igrali 1:1, zato je zanje števila le zmaga. "Ni konec sveta," je dva spodrsljaja komentiral trener Julian Nagelsmann. Čeprav je Greuther Fürth na zadnjem mestu, pa ni tako nedolžna ekipa. Na zadnjih šestih tekmah so izgubili samo enkrat.

Z golom Hrgote je Greuther vodil po prvem polčasu. Foto: Reuters In to so pokazali v prvem polčasu. Dobili so ga z 2:1. Strelec pa Branimir Hrgota, nogometaš s švedskim potnim listom, a rojen med bosansko vojno v Zenici hrvaškim staršem.

A po glavnem odmoru so Bavarci odločno krenili proti nasprotnikovem golu. Dva gola je zabil poljski stroj za gole Robert Lewandowski, pri eni od akcij je žogo v lastno mrežo potisnil Sebastian Griesbeck, v sodnikovem podaljšku pa je zabil še nogometaš, ki igra za Kamerun, Eric Maxim Choupo-Moting. Bayern je tako zmagal s 4:1 in se utrdil na prvem mestu prvenstvene lestvice. Lewandowski je že šestič v sezoni dal na eni tekmi dva gola. Skupaj je pri 28-ih v aktualni sezoni bundeslige.

Za Poljaka sta bila gola že 27. in 28. v sezoni, kar je največ v zgodovini lige po 23 krogih. V prejšnji sezoni je Lewandowski končal pri rekordnih 41 zadetkih v bundesligi.

Prvi poraz Bayerja v 2022, golijada Dortmunda

Za Dortmund je dvakrat zabil Reus. Foto: Reuters Bayern še naprej vodi šest točk pred Borussio iz Dortmunda, ki je s kar 6:0 premagala Borussio Mönchengladbach. Dvakrat je zabil Marco Reus. Gladbach je zdržal le slabe pol ure, nazadnje pa dobil kar pol ducata golov. Za rumeno-črne so zadeli še Donyell Malen, Marius Wolf in Youssoufa Moukoko. V zadnji minuti pa je najstrožjo kazen izkoristil Emre Can.

S tekmo Mainza in Bayerja se je 23. krog prve nemške bundeslige začel že v petek. Nogometaši iz Leverkusna so sicer najboljša ekipa nemške lige v koledarskem letu 2022, a so tokrat klonili z 2:3. Tekmo je v 88. minuti odločil Danec Marcus Ingvartsen. Po sobotnih tekmah sta se mu približala Freiburg, ki je v gosteh z 2:1 premagal Augsburg, ter Hoffenheim, ki je bil prav tako z 2:1 uspešen pri Wolfsburgu.

Za Bayer Leverkusen je bil to prvi poraz v letu 2022, ob tem je dobil štiri tekme in na eni remiziral. Na lestvici bundeslige so tako še naprej tretji, 11 točk za vodilnim Bayernom in pet za drugouvrščenim Dortmundom. Bayer sicer odlično igra tudi v gosteh (le dva poraza na 11 gostovanjih), nazadnje so s 5:2 zmagali v Dortmundu.

Nemško prvenstvo, 23. krog: Petek, 18. februar:

Mainz : Bayer Leverkusen 3:2 (0:1)

Martin 57., Boetius 84., Ingvartsen 88.; Schick 35., Alario 74. Sobota, 19. februar:

Arminia Bielefeld : Union Berlin 1:0 (0:0)

Okugawa 53. Augsburg : Freibug 1:2 (1:2)

Gregoritsch 16.; Petersen 4., Schlotterbeck 26. Stuttgart : Bochum 1:1 (0:0)

Bella-Kotchap 56./ag; Löwen 90.+4/11-m Wolfsburg : Hoffenheim 1:2 (1:0)

Wind 36.; Bruun Larsen 74., Kramarić 78. FC Köln : Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)

Modeste 84. Nedelja, 20. februar:

Bayern München : Greuther Fürth 4:1 (0:1)

Lewandowski 46., 82., Griesbeck 61./ag, Choupo-Moting 90.; Hrgota 42.



Borussia Dortmund : Borussia Mönchengladbach 6:0 (2:0)

Reus 26., 82., Malen 32., Wolf 70., Moukoko 74., Can 90./11m



Hertha Berlin - RB Leipzig (Kevin Kampl)