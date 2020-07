Oblak premagan po nenavadni mojstrovini, sanjska predstava Slovenca v Rusiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Denis Popović je na tekmi ruskega prvenstva v Tuli zablestel s prekrasnim zadetkom in dvema asistencama. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nekateri slovenski nogometaši na delu v tujini nastopajo tudi med tednom. V Rusiji je zablestel zvezni igralec Krila Sovjetov Denis Popović in na gostovanju pri Arsenalu v Tuli dosegel prekrasen zadetek s prostega strela in dodal še dve asistenci. Njegova ekipa je na koncu zmagala s 4:2. Jan Oblak je z Atleticom remiziral pri Celti (1:1). Edini zadetek je prejel po prefinjenem, atraktivnem strelu Beltrana, Danes se bodo za pokalno lovoriko potegovali Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) ter Kenan Bajrić, Alen Ožbolt in Žan Medved (vsi Slovan Bratislava).