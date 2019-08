Nekdanji junak Aluminija imel prste vmes pri norem preobratu v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Repas, z 22 leti še vedno precej mlad slovenski nogometaš, se je v začetni enajsterici Caena znašel po skoraj letu in pol čakanja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začeli smo novo sezono spremljanja iger reprezentantov in tudi preostalih slovenskih nogometašev na delu v tujini. Selektor Matjaž Kek ta konec tedna svoje varovance še zadnjič spremlja prek televizijskih zaslonov, preden prihodnji teden začne priprave na tekmi kvalifikacij za Euro 2020 s Poljsko in Izraelom v Stožicah. V soboto je spremljal poraz kapetana Bojana Jokića, ki je z Ufo doma izgubil proti Orenburgu. Tudi po zaslugi donedavnega knapa Žige Škofleka. Luka Štor je s podajo pomagal Dynamu do norega preobrata proti St. Pauliju. V petek je po dolgem času za Caen od prve minute igral Jan Repas.