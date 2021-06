Slovenska futsal reprezentanca remizirala z Nizozemci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca v futsalu je v Podčetrtku z remijem 4:4 (2:2) proti gostiteljem evropskega prvenstva Nizozemski končala sezono 2020/21, v kateri se je pod taktirko selektorja Tomislava Horvata še sedmič uvrstila na tovrstno prvenstvo. V soboto v Rogatcu so bili boljši Nizozemci (2:5).

Tokrat je kazalo na slovenski uspeh, saj sta Alen Fetić (4.) in 2:0 Nejc Hozjan (8.) poskrbela za hitro vodstvo z 2:0. Said Bouzambou (16., 17.) je še pred polčasom poravnal, Karim Mossaoui (35.) pa po menjavi strani poskrbel za preobrat. Hozjan (37.) je z drugim golom na tekmi izenačil. Sledila je razburljiva končnica, v kateri so gostje spet povedli po golu Soufian Charraouija, za dvignjene glave v slovenski vrsti pa je poskrbel Denis Totošković (40.).

