Slovenski futsalisi izgubili z Nizozemci

Selektor Tomislav Horvat ti tekmi izkorišča predvsem za preizkus igralcev, ki doslej v reprezentanci niso imeli večje minutaže. V ekipo je sicer povabil Denisa Totoškovića, Nejca Hozjana, Žana Korena, Igorja Osredkarja, Kristjana Čujca, Žigo Čeha, Klemna Duščaka, Tjaža Lovrenčiča, Gašperja Vrhovca, Nejca Kovačiča, Benjamina Tušarja, Alena Fetića, Jeremyja Bukovca, Tilna Gajserja, Nikolo Jandrića in Nejca Berzelaka.

Na današnji tekmi so slovenski tekmeci dobili prvi polčas, potem ko so zadeli v osmi in 11. minuti. Nadaljevanje se je začelo bolje za domačo ekipo, saj je Čujec v 22. minuti poskrbel za znižanje na 1:2. A Slovenije ni povsem prebudil, Nizozemci so spet vzpostavili ravnotežje, potem pa udarili še enkrat. V 34. minuti so izkoristili nezbranost slovenske obrambe in po zadetku za 3:1 le nekaj sekund pozneje zadeli še četrtič.

Fetić je nato v zadnji minuti sicer dosegel drugi slovenski gol, toda gostje so takoj zatem, ko so začeli s sredine, dosegli še peti gol in potrdili zmago.

Proti Nizozemski, ki je gostiteljica naslednjega evropskega prvenstva, se bodo Slovenci v nedeljo pomerili še v Podčetrtku, tekma se bo začela ob 17. uri.

Preberite še: