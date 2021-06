Dobovec državni prvak v futsalu

Na prvi finalni tekmi v Rogaški Slatini je Dobovec zmagal s 6:1, na drugi v Litiji so domači zmagali po šestmetrovkah z 9:8, na tretji na domačem terenu pa je bil Dobovec spet boljši s 5:2.

Dobovec je tako ubranil naslov prvaka iz sezone 2018/19, v prejšnji zaradi pandemije tekmovanja niso končali, najboljši pa je bil tudi v sezoni 2017/18.

V zgodovini je sicer Litija najuspešnejša slovenska ekipa, ima deset naslovov prvaka, a zadnjega iz sezone 2012/13. Dobovec je zdaj pri štirih, Oplast Kobarid, Puntar in Maribor imajo po dva, Gip Beton MTO, Pelikan Celje, Mila Juventus, Mizarstvo Krošelj in Gorica pa po enega.

Na zadnji tekmi letošnje sezone so varovanci trenerja Kujtima Morine premagali oslabljene domačine in potrdili primat v letošnji sezoni, v kateri so na domači sceni osvojili prvenstvo in pokal Terme Olimia, za nameček so prišli na finalni turnir lige prvakov. Litiji je pripadel superpokal.

Dobovec si je z naslovom državnega prvaka priigral tudi nastop v ligi prvakov za sezono 2021/2022.

Četrta tekma finala se je začela po željah gostov, ki so povedli v drugi minuti, zadel je Teo Turk. V nadaljevanju so gostje napadali, domači pa iskali priložnosti. Dobovec si je hitro nabral pet akumuliranih prekrškov, potem tudi šestega. A je bil po strelu Gašperja Vrhovca Damir Puškar na mestu. Ko se je zdelo, da bo šel Dobovec na odmor z golom prednosti, je sledila akcija s kota, Rok Mordej pa je z golom za 2:0 prehitel sireno.

Drugi polčas so gostje spet začeli podjetno, a Čujec ni bil pri strelu, meril je v 21. in 22. minuti. Na drugi strani je Damir Puškar dobro posredoval ob strelu Vrhovca, izkazal se je tudi, ko sta ga Arnon in Tine Šturm spravila na tla, a je obranil oba strela Litijanov.

Dobovec si je ustvarjal priložnosti, na 3:0 pa je povišal po prekinitvi. Po akumuliranem prekršku, na tleh je pristal Luka Perić, je sledila akcija, Igorja Bratiča pa je matiral Vedran Matošević.

Litijani so ob koncu igrali brez vratarja, kar pa so gostje izkoristili. Najprej je Čujec s strelom prek celega igrišča zadel v 37. minuti, po podobni akciji pa je minuto pozneje postavil še piko na i za slavje Dobovca in njegovih navijačev v litijski dvorani.

Dosedanji slovenski državni prvaki v futsalu: 2020/21 Dobovec 2019/20 brez prvaka 2018/19 Dobovec Pivovarna Kozel 2017/18 Dobovec Pivovarna Kozel 2016/17 Proen Maribor 2015/16 Proen Maribor 2014/15 Dobovec Pivovarna Kozel 2013/14 Oplast Kobarid 2012/13 Litija 2011/12 Litija 2010/11 Litija 2009/10 Oplast Kobarid 2008/09 Puntar Casino Safir 2007/08 Gorica 2006/07 Puntar Mercator 2005/06 GIP Beton MTO 2004/05 Svea Lesna Litija 2003/04 Svea Lesna Litija 2002/03 Svea Lesna Litija 2001/02 Svea Lesna Litija 2000/01 Lesna Industrija Litija 1999/00 EM Pelikan Celje 1998/99 Assaloni Cosmos 1997/98 Mizarstvo Krošelj 1996/97 Assaloni Cosmos 1995/96 Mila Juventus

