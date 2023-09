Slovenke začenjajo premierno ligo narodov

Evropske ženske nogometne reprezentance bodo v četrtek začele prvo izvedbo lige narodov. Med 51 udeleženkami tekmovanja bo tudi Slovenija z novim selektorjem Sašo Kolmanom. Njega in igralke prvi obračun v ligi narodov čaka v petek ob 16. uri v Krškem, ko bo tekmec Češka. V ligi B in skupini 4 sta sicer še Belorusija ter Bosna in Hercegovina.

Slovenke bodo v 2. krogu 26. septembra gostovale v BiH, v 3. bodo 27. oktobra igral v Belorusiji, 31. oktobra pa bodo v 4. krogu gostile istega tekmeca. V zadnjih dveh krogih bo Slovenija 1. decembra gostila BiH, za konec pa 5. decembra igrala na Češkem.

Sistem tekmovanja

V ligi B je skupaj v štirih skupinah 16 ekip, v enaki obliki je tudi liga A, medtem ko so v ligi C štiri skupine s po štirimi ekipami ter ena s tremi.

Zmagovalke skupin v ligi A se bodo februarja 2024 merile za končno zmago v tekmovanju, v katerem imajo prepoved nastopa Rusinje, lige pa se niso udeležili Lihtenštajn, San Marino in Gibraltar.

Drugouvrščene ekipe si bodo tako kot zmagovalke zagotovile obstanek v ligi A, tretjeuvrščene pa se bodo merile za obstanek z druouvrščenimi iz lige B. Zadnjeuvrščene ekipe bodo z izjemo lige C padle rang nižje.

Ob tem velja še dodati, da bo v ligo C izpadla tudi najslabša tretjeuvrščena ekipa iz lige B. Preostale tretjeuvrščene iz lige B pa bodo s tremi najboljšimi drugouvrščenimi iz lige C igrale kvalifikacije za obstanek oziroma napredovanje v B.

Te dodatne kvalifikacijske tekme bodo tako kot finalni del februarja 2024.

Slovenke optimistične pred novim tekmovanjem

Slovenke so priprave na ligo narodov začele v ponedeljek, ko je svoje izbranke pobližje spoznal tudi Kolman. "Reprezentantke premorejo velik potencial. Imamo mlado ekipo, pred katero je svetla prihodnost," je dejal 39-letnik na klopi ženske vrste.

Matej Mavrič Rožič bo opravljal vlogo pomočnika. Foto: Vid Ponikvar

"Zmaga je naš glavni cilj, drugače ne znam delati. Želim si, da tako razmišljajo tudi igralke. Bo pa ta del lige narodov do konca leta pomemben za spoznavanje, da si ustvarim sliko," je dodal nekdanji branilec, ki si je za prvo pomočnico izbral trenerko Nušo Ladinek, njegov pomočnik bo tudi nekdanji reprezentant Matej Mavrič Rožič, nekdanji vratar Mladen Dabanovič, član zlate slovenske generacije, pa bo trener vratark.

Češka je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 27. in je tako v tem pogledu najboljša v skupini B4, potem ko je Slovenija na svojem najvišjem, 40., mestu, Belorusija 57., BiH pa 68. Kljub temu so v slovenskem taboru odločni pred prvim obračunom.

"Naši cilji so jasni: dve zmagi v dveh tekmah, želimo po tri točke na obeh tekmah. Dale bomo svoj maksimum. Upam, da se izide. Imamo kakovost, ekipa je ostala praktično enaka. Verjamem, da nam lahko uspe," je za Nogometno zvezo Slovenije povedala Špela Kolbl.

"V tekmovanje vstopamo z zelo pozitivnimi občutki, željne dokazovanja in borbe za Slovenijo. Tako selektor kot mi pa pričakujemo zmago in tri točke na prvi tekmi. Na začetku se moramo spoznati. Skozi treninge in čas, ki ga preživimo skupaj, bo to potekalo super," pa dodala Zala Meršnik.

Seznam Slovenije za prvi tekmi

Vratarki: Zala Meršnik (Huelva), Iva Kocijan (Mura);



Branilke: Kaja Eržen (Fiorentina), Sara Gradišek (Radomlje), Lana Golob (Leuven), Sara Agrež (Wolfsburg), Izabela Križaj (Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (Olimpija Ljubljana);



Vezistke: Zara Kramžar (Roma), Nina Babnik (Albergaria), Dominika Čonč (Sampdoria), Manja Rogan (Panathinaikos), Kaja Korošec (Paris FC), Luana Zajmi (Split), Sara Makovec (Olimpija Ljubljana);



Napadalke: Zala Kuštrin (Brescia), Nina Kajzba (Roma/Napoli), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Mateja Zver (St. Pölten), Špela Kolbl (Mura), Ana Milović (Olimpija Ljubljana), Lara Ivanuša (Split).