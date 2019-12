Slovenci v izdihljajih tekme do novega poraza

Slovenski futsalisti so na 11 medsebojni tekmi izgubili osmič, a bili zelo blizu vsaj remiju.

Izbranci selektorja Andreja Dobovičnika so namreč odigrali zelo dobro tekmo. V 11. minuti je domače v vodstvo popeljal Jeremy Bukovec, v 13. minuti pa je za 1:1 poskrbel Victor Mello Rossi. Slovenci so se pogumno borili proti bolj zvezdniškim tekmecem in v zaključku tekme napadali drugi gol. A so minuto in 11 sekund pred koncem doživeli grenek trenutek, ko so Italijani prišli do kota, po podaji iz njega pa je za 2:1 zadel Arlan Pablo Vieira.

V 40. minuti je žoga po strelu Mateja Fiderška zadela vratnico, 18 sekund pred koncem pa je Italijane z zelo dobro obrambo po strelu Alena Fetića rešil vratar.

Pred začetkom tekme so s priznanjem nagradili kapetana Igorja Osredkarja, ki je danes odigral 100 tekmo v dresu članske reprezentance.

Fotogalerija (Miloš Vujnović/Sportida):