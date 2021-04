Slavko Vinčić med sodniki za Euro 2020, sodil bo tudi Argentinec

Enainštiridesetletni Vinčić je v tej sezoni sodil štiri tekme v ligi prvakov ter obračun Milana in Manchester Uniteda v evropski ligi. Obenem je sodil tudi eno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo ter dve v ligi narodov. Na domačih zelenicah je delil pravico na 13 tekmah, od tega 12-krat v Prvi ligi Telekom Slovenija. Januarja je med drugim sodil tudi obračun grškega prvenstva PAOK - AEK.

Rapallini prihaja iz Argentine, njegova vključitev pa je del sporazuma med Uefo in Južnoameriško nogometno zvezo (CONMEBOL). S tem bo postal prvi sodnik iz te celine, ki bo sodil na euru, medtem ko bo Uefa na južnoameriško prvenstvo v Argentini in Kolumbiji, ki bo potekalo letos med 13. junijem in 10. julijem, poslala svojega predstavnika, Španca Jesusa Gila Manzana.

Del prvenstva v Kolumbiji bo sicer potekal brez navijačev, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zamenjava sodnikov s CONMEBOL bo obogatila največji celinski tekmovanji, obenem pa bodo sodniki pridobili dodatne izkušnje," je ob tem poudaril predsednik Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin. "Evropa in Južna Amerika imata kakovost in tradicijo tudi pri sodnikih," je še dodal 53-letni Čeferin.

Med sodniki bo na euru prvič sodila tudi ženska, in sicer Francozinja Stephanie Frappart, ki bo v vlogi četrte sodnice. Frappartova ima že nekaj izkušenj s sojenjem moških tekem. Sodila je superpokalni obračun Uefe leta 2019 med Liverpoolom in Chelseajem ter v letošnji sezoni še tekmo skupinskega dela lige prvakov med Juventusom in kijevskim Dinamom. Marca je kot prva ženska sodila tudi obračun kvalifikacij za svetovno prvenstvo med Nizozemsko in Latvijo.

Poleg Vinčića in Rapallinija so na seznamu glavnih sodnikov še Felix Brych, Daniel Siebert (oba Nemčija), Cüneyt Cakir (Turčija), Mateu Lahoz, Carlos Del Cerro Grande (oba Španija) Andreas Ekberg (Švedska), Orel Grinfeeld (Izrael), Ovidiu Alin Hategan in Istvan Kovacs (oba Romunija), Sergei Karacev (Rusija), Björn Kuipers, Danny Makkelie (oba Nizozemska), Michael Oliver, Anthony Taylor (oba Anglija), Daniele Orsato (Italija), Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal) in Clement Turpin (Francija).