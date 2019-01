Slaba novica za ljubitelje piva na SP 2022 v Katarju

Deutsche Welle je izračunal, da bo zaradi posebnega davka, ki so ga v tej državi s 1. januarjem uvedli na alkoholne pijače, pivo precej drago. Novi davek je namreč za 100 odstotkov podražil pijače. Zaboj piva s 24 steklenicami bo, kot so izračunali Nemci, po novem stal preračunano 90 evrov. Novi davek sicer ne velja le za alkoholne pijače, cene so z ukrepom ministrstva za zdravje dvignili tudi tobačnim izdelkom, izdelkom z visoko vsebnostjo sladkorja, energijskim pijačam in prehrambnim izdelkom iz svinjine.

A novi davek ne bo edina ovira za tiste, ki bodo kljub siceršnji prepovedi uporabe alkohola v zalivski državi želeli spiti kakšno pivo ali kaj močnejšega. Podjetje Qatar Distribution Company, ki sme edino v državi prodajati in uvažati alkoholne pijače, je že objavilo nov cenik pijač; steklenica gina po novem stane približno 80 evrov, paket piva s 24 enotami po 0,33 litra pa 90.

Foto: Vid Ponikvar

V Katarju je uživanje alkohola dovoljeno le na malo mestih. Nekateri mednarodni hoteli ga lahko prodajajo tujim gostom, mogoče ga je kupiti v brezcarinski prodajalni na letališču. Javno uživanje alkoholnih pijač pa ni dovoljeno. Za obiskovalce nogometnega SP iz tujine bo to morda predstavljalo težave, saj številni ne bodo mogli združiti ogleda tekem in pitja piva, kot so navajeni na velikih tekmovanjih. Klasičnih navijaških središč v Katarju ne bo oziroma v njih ne bodo točili alkoholnih pijač.

Za zdaj še ni znano, ali bodo Katarci do začetka SP morda le omilili stroga pravila, povezana s pitjem alkoholnih pijač, prav tako pa ne, ali bo prodaja piva morda dovoljena tudi na stadionih.