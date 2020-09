Škandal v angleški reprezentanci. Dan po debiju iz nje izključena mlada asa.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neumnost Phila Fodena in Masona Greenwooda

Angleška nogometna reprezentanta Phil Foden in Mason Greenwood sta zavoljo kršenja protikoronskih pravil morala zapustiti reprezentančni tabor. Na nedavnem gostovanju angleških nogometašev na Islandiji sta Foden in Greenwod skrivoma zapustila reprezentančni hotel in se družila z dvema lokalnima dekletoma.

"V današnjih jutranjih urah so me obvestili, da sta Foden in Greenwood kršila protikoronska pravila v našem varnostnem mehurčku. Zaradi tega sta bila tudi nemudoma odstranjena iz reprezentance," je med drugim dejal angleški selektor Gareth Southgate.

Angleži so na sobotni tekmi po golu Raheema Sterlinga v izdihljajih tekme strli odpor tekmecev iz dežele gejzirjev in slavili z 1:0. Foden, sicer član Manchester Cityja, je na tej tekmi igral do 68. minute, ko ga je zamenjal Danny Ings, medtem ko je Greenwood iz Manchester Uniteda v igro vstopil v 78. minuti namesto Harryja Kana.

Zanimivo, da sta na tej tekmi oba nadarjena angleška nogometaša - Foden je star 20 let, Greenwood pa zgolj 18 - vpisala debitantski nastop v majici članske reprezentance Anglije. Le dan za tem sta poskrbela, da sta iz nje izključena.

Anglija bo naslednjo tekmo v elitni ligi A v ligi narodov igrala v torek, ko se bo v gosteh pomerila z Dansko.