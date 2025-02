Inter v Firencah dva meseca po nesrečnem dogodku

Na italijanskih zelenicah bo danes pestro na stadionu Artemia Franchija v Firencah, kjer bosta zaostalo tekmo 14. kroga odigrala Fiorentina in Inter. Tekma se bo nadaljevala od 16. minute naprej in rezultata 0:0, saj je bila prvotna tekma prekinjena in odpovedana, potem ko se je na igrišču zgrudil član Fiorentine Edoardo Bove.

Mlademu igralcu italijanskega nogometnega prvoligaša iz Firenc je postalo slabo v 17. minuti tekme Fiorentina-Inter. Tekmo so po dramatičnih trenutkih reševanja igralca, potem ko se je zgrudil, ko si je želel zavezati vezalko na čevlju, prekinili in jo bodo odigrali danes. Vezista Fiorentine so po sprejemu v bolnišnico spravili v medicinsko inducirano komo, zatem pa so mu po srčnem zastoju vstavili srčni spodbujevalnik.

Edoardo Bove se je zgrudil na tekmi 14. kroga. Foto: Guliverimage

Odločitev za spodbujevalnik pa pomeni, da v Italiji ne bo mogel nadaljevati športne poti, saj tamkajšnja zakonodaja ne omogoča ukvarjanja s profesionalnim športom za takšne zdravstvene primere. Podoben primer je bil danski zvezdnik Christian Eriksen, ki je leta 2021 doživel srčni zastoj med reprezentančno tekmo na Euru 2020, pozneje pa zaradi spodbujevalnika ni mogel več igrati za Inter. Zdaj je član Manchester Uniteda in še vedno igra tudi za Dansko.

Italijansko prvenstvo, zaostala tekma:

Četrtek, 6. februar:

Lestvica: