Petarda Interja, peterica v boj za mesta v ligi prvakov

Po remiju Atalante s Sassuolom v prejšnjem krogu je Inter tudi matematično postal novi italijanski prvak. Danes so Handanovićevi naslov potrdili s petardo v mreži Sampdorie (5:1). Hud boj pa se nam obeta za mesta od drugega do četrtega, ki še vodijo v ligo prvakov. Napoli ima po današnji zmagi 70 točk, Atalanta, Juventus in Milan pa so poravnani pri 69 točkah, odpisan pa ni niti še Lazio, ki ima ob 64 točkah odigrano tudi tekmo manj od preostalih moštev.

Samir Handanović je po letih čakanja končno osvojil naslov državnega prvaka Italije. Njegov Inter tako sedaj mirno pričakuje konec sezone, pet moštev pa čaka hud boj za nastop v ligi prvakov v naslednji sezoni. Najboljše izhodišče pred tem krogom so imeli Atalanta, Juventus in Milan, ki točkovno nekoliko bežijo zasledovalcema Napoliju in Laziu.

Derbi v Torinu

Prav Juventus in Milan se bosta med seboj udarila v derbiju 35. kroga in to prav v zadnji nedeljski tekmi. Atalanta Josipa Iličića bo gostovala pri odpisani Parmi Jasmina Kurtića, ki se seli v nižji rang tekmovanja.

Preostali moštvi, ki se borita za nastop v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju bosta igrali že v soboto. Napoli je visoko zmagal na gostovanju pri Spezii, Lazio pa odhaja na gostovanje k Fiorentini. Četrti slovenski legionar Miha Zajc bo z Genoo gostil Sassuolo.

Italijansko prvenstvo, 35. krog



Sobota, 8. maj:

Spezia : Napoli 1:4 (0:3)

Piccoli 64.; Zielinski 15., Osimhen 23., 44., Lozano 80.



Udinese : Bologna 1:1 (1:0)

De Paul 23.; Orsolini 82./11m



Inter : Sampdoria 5:1 (3:1)

Gagliardini 4., Sanchez 26., 36., Pinamonti 61., Martinez 70./11m; Keita 35.

Samir Handanović (Inter) je branil prvi polčas.



20.45 Fiorentina - Lazio



Nedelja, 9. maj:

12.30 Genoa - Sassuolo

15.00 Benevento - Cagliari

15.00 Parma - Atalanta

15.00 Verona - Torino

18.00 Roma - Crotone

20.45 Juventus - Milan

Lestvica strelcev: 27 – Ronaldo (Juventus),

21 – Lukaku (Inter),

19 – Simy (Crotone), Muriel (Atalanta), Immobile (Lazio), Vlahović (Fiorentina),

17 – Insigne (Napoli),

15 – Ibrahimović (AC Milan), Martinez (Inter), Joao Pedro (Cagliari), Beradi (Sassuolo),...

6 – Iličić (Atalanta),

4 – Kurtić (Parma),

1 – Zajc (Genoa)...

