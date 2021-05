36-letni portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki mu z Juventusom tudi letos ni uspelo osvojiti lige prvakov, niti zmagati v italijanskem državnem prvenstvu, naj bi po besedah novinarja Claudia Raimondija v italijanskem klubu vztrajal do konca prihodnje sezone, kar mu narekuje tudi veljavna pogodba.

A že leto zatem naj bi preselil v nov klub, in to ne v enega od najuspešnejših, s katerimi so ga povezovali v preteklih mesecih, ampak v klub, kjer je začel svojo kariero in kjer se je kalil v mladinski vrsti, v lizbonski Sporting.

Maria Dolores dos Santos Aveiro, mama Cristiana Ronalda, je strastna navijačica Sportinga. Foto: Guliverimage

Italijanski mediji poročajo, da je namig verjetno kar pravi, saj je Ronaldo v Lizboni pred kratkim kupil luksuzno hišo, za katero je odštel šest milijonov evrov.

Ronaldo je zeleno-beli dres Sportinga nosil v sezoni 2002/2003, potem pa z 19 leti okrepil Manchester United. Za Sporting je odigral 31 tekem in dosegel pet golov ter prispeval pet asistenc. Sportingu se letos nasmiha naslov državnega prvaka in to po dolgih 20 letih čakanja.