Mestni derbi s 115-letno tradicijo brez zmagovalca

Juventus in Torino sta se razšla z remijem.

Pet slovenskih nogometašev in štirje dnevi tekem. To je 26. krog italijanske serie A. Začel se je v petek zvečer z mestnim derbijem Juventusa in Torina, ki sta se razšla z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Za staro damo je bil tako imenovani "Derby della Mole" generalka pred torkovo prvo tekmo osmine finala lige prvakov proti španskemu Villarrealu.