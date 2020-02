Selektor objavil seznam nogometašic za Kosovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Seznam je bolj ali manj pričakovan. Dekleta dobro trenirajo in kakovostno igrajo. V klubih, kjer jih obiskujem ali pridobivam informacije, jih cenijo, spoštujejo in hvalijo. Vse skupaj so nared za nadaljevanje kvalifikacij," je v zvezi s tem povedal Jarc.

Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021 nastopa v kvalifikacijski skupini 1, ob njej pa še Nizozemska, Rusija, Kosovo, Turčija in Estonija. Slovenija je v prvem delu izgubila z Rusijo (0:1), potem visoko porazila Kosovo (5:0) in Turčijo (6:1) ter dvakrat izgubila proti Nizozemski (2:4, 1:4). S petimi goli se je v prvem delu kvalifikacij izkazala Lara Prašnikar, štiri je dosegla Mateja Zver.

Slovenija je trenutno na drugem mestu v skupini A s šestimi točkami, toliko točk sta zbrali tudi Rusija in Kosovo. Nizozemska vodi z 18 točkami, Estonija in Turčija pa imata po eno točko. Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstijo vse zmagovalke devetih skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih bo nastopila v dodatnih kvalifikacijah, ki bodo na sporedu oktobra.

Na selektorjevem seznamu za tekmo v Prištini so naslednje igralke: Pamela Begić, Dominika Čonč (obe Milan), Kristina Erman (Arna-Bjornar Bergen), Kaja Eržen (Roma), Sara Ketiš (Bari), Nina Predanič (Sturm Gradec), Mateja Zver (St. Pölten), Sara Agrež, Zala Meršnik, Lara Prašnikar (vse Turbine Potsdam), Nika Babnik (UPC Tavagnacco), Tina Marolt (Orobica), Maja Zajc (Krim), Evelina Kos, Lara Klopčič, Ana Milović, Zala Vindišar (vse Olimpija Ljubljana), Špela Kolbl, Kaja Korošec, Sara Makovec, Anja Prša in Špela Rozmarič (vse Pomurje Beltinci).

Na čakanju so še Katja Turk (Krim), Nika Šapek (Eibiswald), Manja Benak, Neva Kumalić (obe Olimpija Ljubljana), Ines Sok (Pomurje Beltinci) in Zala Kuštrin (Radomlje).

